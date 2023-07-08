«Никому верить нельзя»: Джабаров о возвращении из Турции командиров «Азова» Сенатор Джабаров назвал нарушением всех договоренностей возвращение командиров «Азова»

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Возвращение из Турции командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) следует рассматривать как нарушение всех ранее достигнутых договоренностей по этому поводу, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что договоренности между серьезными политиками должны соблюдаться.

Это нарушение всех договоренностей. Никому верить нельзя. <...> Другое дело, если они не будут участвовать в боевых действиях, — пояснил сенатор.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки, отметив, что Россия не готова к ее продлению, и такое решение будет выгодно исключительно Западу.

Думаю, что Россия не готова к ее продлению, она нам ничего не дает, они опять пытаются нас обмануть, опять будут вывозить только украинское зерно, а наше вывозиться не будет, минеральные удобрения блокируются, очередной западный обман, — заключил сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украину из Турции вернулись командиры «Азова» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Они сдались в плен во время осады «Азовстали» в Мариуполе.