Кремль обвинил Анкару в нарушении договоренностей из-за командиров «Азова» Песков: Россию не ставили в известность о передаче Украине главарей «Азова» из Турции

Фото: V_Zelenskiy_official/t.me

Россию не ставили в известность о передаче Украине главарей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из Турции, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Анкара нарушила свои договоренности и возврат азовцев напрямую связан с провалами в контрнаступлении Украины.

Возвращение главарей полка «Азов» из Турции на Украину является абсолютным нарушением имеющихся договоренностей, как с украинской, так и с турецкой стороны<...> Нарушение договоренностей никого не красит, — сказал Песков.

Песков также связал действия Турции с политическим давлением, которое оказывается на страну в преддверии саммита НАТО 11-12 июля.

В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как член альянса проявляет с ним солидарность, РФ все прекрасно понимает, — добавил представитель Кремля.

8 июля украинский президент Зеленский рассказал о возвращении на Украину пятерых командиров полка «Азов». Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука.

Первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев рассказал, что в древности в Турции отрезали языки янычарам, нарушившим свое слово. Таким образом он прокомментировал возвращение на Украину командиров «Азова», хотя Эрдоган ранее обещал держать их под арестом до завершения конфликта.

Он добавил, что российская сторона в ответ на это могла бы отказаться от части своих обещаний «турецкому султану». Например, саботировать строительство АЭС «Аккую».