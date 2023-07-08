В ГД призвали Эрдогана вспомнить традиции не державших слово янычар Депутат ГД Журавлев заявил, что отпустивший азовцев Эрдоган должен отрезать себе язык

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в древности в Турции отрезали языки янычарам, нарушившим свое слово. Таким образом он прокомментировал возвращение на Украину командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), хотя турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее обещал держать их под арестом до завершения конфликта.

Помнится, Эрдоган лично гарантировал, что командование нацистского «Азова» под домашним арестом в Турции будет до окончания боевых действий. Что же, ждем, как он публично сам себе отрежет язык, как в древности, бывало, поступали с янычарами, которые не держат своего слова, — сказал парламентарий.

Он добавил, что российская сторона в ответ на это могла бы отказаться от части своих обещаний «турецкому султану», саботировав строительство АЭС «Аккую».

Ранее возврат азовцев оценила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее мнению, таким образом Эрдоган мог устроить проверку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который в свою очередь мог пообещать, что освобожденные не вернутся на поле боя. При этом парламентарий добавила, что передача азовцев Киеву является опрометчивым шагом.

8 июля Зеленский рассказал о возвращении на Украину пятерых командиров полка «Азов». Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука.