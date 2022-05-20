Командир украинских морпехов вышел с «Азовстали» и сдался в плен Ирина Куксенкова: командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ вышел с «Азовстали» и сдался в плен

Сергей Волына Волынский / Фото Скриншот с видео/polkazov/t.me

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына Волынский вышел с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своём Telegram-канале. Он прошёл стандартную процедуру сдачи в плен, добавила она.

Ранее в Сети появилось видео, на котором замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) отвергает информацию о том, что он вышел с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен Вооружённым силам России. Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что Калина 18 мая около 21:00 вышел с территории завода и сдался в плен. Подтверждений и опровержений этому ни с российской, ни с украинской стороны не поступало.