Замкомандира «Азова» Калина опроверг сообщения о сдаче в плен ВС РФ Замкомандира «Азова» Паламарь опроверг сообщения о выходе с «Азовстали» и сдаче в плен

Святослав Паламарь (Калина) / Фото Скриншот с видео/polkazov/t.me

В Сети появилось видео, на котором замкомандира полка «Азов» Святослав Паламарь (Калина) отвергает информацию о том, что он вышел с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен Вооружённым силам России, кадры опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Пока официальных комментариев с российской стороны не поступало.

Я и командование пребываем на территории завода «Азовсталь». Продолжается операция, детали которой я разглашать не буду, — заявил он.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что Калина 18 мая около 21:00 вышел с территории завода и сдался в плен. Подтверждений и опровержений этому ни с российской, ни с украинской стороны не поступало.

По словам основателя батальона «Восток» сил ДНР Александра Ходаковского, поток покидающих «Азовсталь» «ослабевает, но не иссякает». Он отметил, что с завода вышли 1800 боевиков. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, их судьбу будет решать международный трибунал. Массовая сдача в плен заблокированных на заводе украинских военных и боевиков полка «Азов» началась 16 мая.