Посол Антонов жестко высказался о поставках Украине кассетных боеприпасов Посол России Антонов: США приближают человечество к мировой войне

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что уровень американских провокаций «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне, передает ТАСС. Таким образом он отреагировал на решение Белого дома поставить Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной Конвенцией по данному типу оружия.

С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает «поднимать ставки» в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне, — заявил Антонов.

Посол назвал поставки кассетных боеприпасов жестом отчаяния. Он считает, что США и Украина осознают свое бессилие и не хотят признавать собственные неудачи на фронте.

Поражают жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. Администрация полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями, — сказал Антонов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением США о поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов напомнила, что еще недавно американские власти считали их применение военным преступлением. Дипломат опубликовала соответствующую видеозапись пресс-конференции бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.