«Азовец» Прокопенко планирует вернуться на фронт с боевыми товарищами Боец «Азова» Прокопенко сообщил о планах вернуться на фронт с боевыми товарищами

Фото: Global Look Press

Мариуполь

Вернувшийся из Турции боец «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко с позывным «Редис» сообщил, что вместе с боевыми товарищами планирует вернуться на фронт в ближайшее время, передает украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Ранее на Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов», о чем сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Азовцы» сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Среди вернувшихся Денис Прокопенко, Святослав Паламырь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Согласно условиям обмена, бойцы должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.

В июне сообщалось, что двое из 24 фигурантов уголовного дела бойцов «Азова» были обменяны и не примут участия в суде. Гособвинитель также рассказал об изменении инкриминируемых статей УК ДНР на статьи УК РФ.

В конце мая Верховный суд ДНР приговорил членов «Азова» Александра Педака и Евгения Высоцкого к 25 года лишения свободы за убийство двух жителей Мариуполя. Согласно данным следствия, они открыли огонь по мирным гражданам в марте 2022 года.