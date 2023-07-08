Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией Новым командующим Национальной гвардией Украины назначили Александра Пивненко

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Пивненко новым главой Национальной гвардии, пишет издание «Общественное». До этого должность занимал Юрий Лебедь.

Герой Украины Александр Пивненко был назначен мною на пост командира Национальной гвардии Украины, — заявил Зеленский.

При этом причины назначения не раскрываются. Пивненко возглавлял восточное территориальное управление Нацгвардии, участвовал в боях за Артемовск.

8 июля украинский президент Зеленский рассказал о возвращении на Украину пятерых командиров полка «Азов». Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука.

В мае Зеленский назначил послом страны в Бразилии скандально известного дипломата Алексея Мельника. По информации издания, глава государства рассчитывает таким образом улучшить отношения с южноамериканской страной. Мельник занимал пост заместителя министра иностранных дел, а также являлся послом Украины в Германии. Мельник неоднократно требовал оружие, критиковал политиков и был «самым громким голосом» в Германии, особенно в начале боевых действий.