Зеленский придумал новую миссию скандальному дипломату Bild: Зеленский отправил Мельника послом Украины в Бразилию для улучшения отношений

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Украинский президент Владимир Зеленский назначил послом страны в Бразилии скандально известного дипломата Алексея Мельника, пишет Bild. По информации издания, глава государства рассчитывает таким образом улучшить отношения с южноамериканской страной. Мельник занимал пост заместителя министра иностранных дел, а также являлся послом Украины в Германии.

Заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник станет новым послом Украины в Бразилии! <...> Президент Владимир Зеленский срочно хочет улучшить отношения с Бразилией, — сказано в публикации.

В издании напомнили, что Мельник неоднократно требовал оружие, критиковал политиков и был «самым громким голосом» в Германии, особенно в начале боевых действий.

Ранее Мельник в интервью RND выразил возмущение по поводу решения посла Украины в Германии Алексея Макеева отказаться от традиционного возложения цветов к советским мемориалам в Берлине. По его словам, это оскорбление памяти предков. Мельник также отметил, что он работал в Берлине «семь лет, вкладывая в это пот и кровь», и теперь его «наследие топчут ногами». По его словам, Макеев бросил ему вызов.