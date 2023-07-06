«Клещеевка за нами»: военкор Сладков о ситуации в населенном пункте Военкор Сладков заявил, что ВС РФ закрепились в Клещеевке

Фото: МО РФ

Пехота Вооруженных сил России закрепилась в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, украинская армия находится в 400–500 метрах от позиций ВС РФ.

Клещеевка за нами. Русская пехота закрепилась, используя развалины как укрытия. Противник в 400–500 метров от наших позиций, проводит ротацию пешком и на бронетехнике. Наша артиллерия ведет огонь. Важный опорный пункт «Остров» тоже наш, по сведениям моего источника. Это хорошая информация, — написал Сладков.

Ранее 6 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это направление является одним из самых напряженных в зоне проведения военной операции, однако российские военные не дают бойцам ВСУ возможностей для продвижения. По его мнению, украинские военные стали активнее обстреливать населенные пункты в ДНР в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация провела ракетно-бомбовые атаки на живую силу и военную технику ВСУ в районе Клещеевки. В частности, экипаж вертолета Ми-35 Воздушно-космических сил РФ с использованием противотанковой управляемой ракеты уничтожил украинский бронетранспортер.