Куда поехать вместо Турции и Египта по нормальной цене в 2023 году Эксперты назвали альтернативные для россиян направления в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за падения курса рубля резко выросли цены на туры в Турцию и Египет. В случае дальнейшего роста доллара путевки, вероятно, подорожают еще сильнее, говорят участники рынка. NEWS.ru узнал, насколько еще могут подняться цены и куда можно поехать тем, кто не готов отдавать по 100–200 тыс. руб. за отдых в Анталье или Хургаде.

Как выросли цены на зарубежный отдых в 2023 году

Из-за резкого падения рубля цены на туры в Турцию и Египет лишь за последнюю за неделю выросли примерно на 6%, а за год — на 35–50%, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Колебания курсов валют отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям. Но особо чувствительным удар стал для массового бюджетного сегмента — Турции и Египта. Так, неделя отдыха в Египте сейчас обойдется в среднем в 150 тыс. руб. на двоих, в Турции — 170–200 тыс. руб.

Что вообще сейчас с курсом доллара

Накануне курс доллара на МосБирже превысил 90 руб. впервые более чем за год. В последний раз так дорого доллар стоил на бирже 28 марта 2022 года. Курс евро поднимался выше 98 руб. впервые с 22 марта 2022 года.

В среду рубль продолжает бить антирекорды. В моменте торгов доллар превышал отметку в 91 руб., а евро преодолел 99 руб. Утром в четверг доллар перешел за 92 руб., а евро достиг 101 руб.

Как курс доллара и евро влияет на цену путёвок

К евро обычно привязана стоимость поездок в страны Европы (Грецию, Испанию, Кипр) и Турцию, к доллару — в Египет, Таиланд, Вьетнам, Эмираты, Кубу и Доминикану.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как могут вырасти цены на туры в Турцию и Египет в 2023 году

Некоторые опрошенные NEWS.ru эксперты допускают, что курс доллара может подняться до 100 руб. уже к концу сентября. Если это произойдет, то стоимость путевок в Турцию и Египет может вырасти еще на 10%, считает основатель сети турагентств «Бюро путешествий Довголевской» Людмила Довголевская.

В пресс-службе туроператора Space Travel NEWS.ru рассказали, что при курсе 100 руб. за доллар туры могут подорожать еще на 15%. Но в этой ситуации туроператоры совместно с отелями и авиакомпаниями будут решать, как компенсировать эту разницу — например, готовыми пакетными турами по сниженной цене, говорят в компании. Ведь спрос на путевки на фоне подобной волатильности рубля падает, а все заинтересованы в его увеличении или хотя бы поддержании на стабильном уровне продаж.

Куда можно полететь вместо Турции и Египта

Главная альтернатива ранее бюджетным Турции и Египту — Объединенные Арабские Эмираты. Например, недельный отдых на двоих в ОАЭ с вылетом 30 июля обойдется в 84 тыс. руб. В стоимость тура входит перелет, проживание в отеле категории 3*, а также завтраки, рассказывает Людмила Довголевская. «А можно отдохнуть по системе „все включено“ в новом отеле 4* за 146 тысяч рублей на двоих. Вылет — 26 июля», — добавляет она. Правда, стоит отметить, что в ближайшие два месяца, по прогнозам, в ОАЭ будет жара около 40 градусов. То есть это несезон.

Для сравнения: стоимость путевки в Турцию примерно на те же даты по системе Fortuna (когда туроператор сам подбирает отель туристам) составляет 90 тыс. руб. за двоих (сюда входят перелет, проживание в отеле 3* по системе «все включено»).

«Но это минимальные цены. Четырехзвездочный отель будет стоить уже заметно дороже. К тому же „четверка“ в Турции и „четверка“ в ОАЭ — совсем не одно и то же. Во втором случае это отели гораздо выше классом», — делится Довголевская.

По данным группы компаний «Слетать.ру», забронировать недельный тур в ОАЭ на двоих с вылетом из Москвы в середине июля можно минимум за 72,3 тыс. руб. (включен перелет, проживание в отеле 3-4*, завтраки). Стоимость аналогичного по условиям тура в Таиланд начинается от 176 тыс., на Шри-Ланку — от 167 тыс., в Индонезию — от 187 тыс. рублей, на Кипр — от 194 тыс. рублей, на Кубу — от 269 тыс. рублей. Все эти страны входят в топ-10 самых популярных направлений у клиентов «Слетать.ру».

По данным Space Travel, стоимость недельного тура в Шардже (ОАЭ) с вылетом в конце июля стартует от 102 тыс. на двоих (отель 4* с завтраками), в Манаму (Бахрейн) с теми же условиями — от 178 тыс. руб.

Фото: Karl F. Schöfmann/Global Look Press Объединенные Арабские Эмираты

Где еще можно недорого отдохнуть россиянам в 2023 году

В рамках внутреннего туризма россияне отдают предпочтение курортам Краснодарского края, Крыму, Кавказским Минеральным Водам и Дагестану.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), скидки на путевки в Крым сейчас доходят до 30% (из-за близости боевых действий), а средний чек на отдых на полуострове, по данным «Слетать.ру», составляет 77 тыс. руб. Средний чек тура в Краснодарский край — 98 тыс., на Кавказские Минеральные Воды — 75 тыс. рублей, в Дагестан — 99 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом почти вдвое вырос спрос на путешествия в Калининградскую область, два пляжа которой в этом году вновь были удостоены престижной международной награды «Голубой флаг».

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