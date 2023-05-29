Летний отдых — 2023: сколько стоят отели, как сэкономить на билетах Эксперты рассказали о главных лайфхаках при покупке билетов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сезон отпусков уже совсем близко, и многие россияне давно определились с тем, как проведут лето. В этом году наши соотечественники будут отдыхать преимущественно в России. NEWS.ru узнал, сколько сегодня стоят поездки по стране и, главное, как можно сэкономить на билетах и отелях.

Куда полетят россияне этим летом

Большинство (91,5%) авиабилетов на это лето оформлено в города России, говорится в совместном исследовании «СберСтрахования», «СберСтрахования жизни» и сервиса путешествий «Туту». Для сравнения: в страны ближнего зарубежья куплено 5% билетов, дальнего зарубежья — 2,7%, в Европу — 0,8%.

Безусловный лидер среди внутренних авианаправлений — Сочи. В этот российский город-курорт куплено 28% авиабилетов. В топ-10 популярных для отдыха российских городов также вошли Москва (11%), Санкт-Петербург (8%), Калининград (6%), Минеральные Воды (4,5%), Махачкала (3%), Екатеринбург (2%), Новосибирск (1,7%), Иркутск (1,4%) и Красноярск (1,4%).

Среди зарубежных направлений лидируют Азербайджан (20%), Турция (18%), Киргизия (12%). За ними следуют Армения (11%), Узбекистан (6%), Белоруссия (5%), Казахстан (5%), Израиль (2%), Испания (2%) и Грузия (1%).

Фото: Shutterstock Сочи

А куда россияне поедут на поезде?

Почти все путешествия россиян по железной дороге состоятся внутри России (98% проданных билетов), отмечают эксперты. Самые популярные направления — Москва (16,5% купленных билетов), Сочи (10%), Санкт-Петербург (8%), Екатеринбург (8%), Анапа (8%), Симферополь (4%), Новороссийск (3%), Краснодар (3%), Ростов-на-Дону (2,5%) и Туапсе (1%).

Также много поездок запланировано между южными городами страны, например в Симферополь из Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Сколько стоят авиа- и ж/д билеты в 2023 году

Средний чек за авиабилет по России за год вырос на 14%, до 20,5 тыс. руб. (туда и обратно). В страны ближнего и дальнего зарубежья билет обойдется в среднем в 31,1 тыс. руб. (+31%) и 59,8 тыс. руб. (+10%) соответственно.

Самые дорогие билеты в Европу — средний чек составляет 87,8 тыс. руб. За год он вырос на 63%.

Зато билеты на поезд немного подешевели. Как отмечают аналитики, средний чек в этом году оказался на 2% меньше, чем в прошлом году, и составил 4,2 тыс. руб.

Фото: Shutterstock Баку, Азербайджан

Сколько стоят номера в отелях России в 2023 году

Среди забронированных на лето отелей лидируют гостиницы Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы, Казани, Анапы, Калининграда, Владивостока, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод и Екатеринбурга.

В Минеральных Водах путешественники преимущественно останавливаются всего на две ночи, в Санкт-Петербурге — на четыре, а в Анапе — на семь. Средний чек — 4,4 тыс. руб. за ночь.

Как сэкономить при покупке билетов

Билеты лучше брать заранее, если вы уверены в датах поездки. Билеты на поезд чаще всего дешевле на старте продаж. Чтобы успеть приобрести билет по самой низкой цене, можно подписаться на социальные сети и рассылки предпочитаемых вами агрегаторов и перевозчиков. Авиакомпании регулярно проводят распродажи, о которых подписчики узнают первыми.

Если с датой до конца не определились, используйте услугу бронирования. Можно зарезервировать за собой выбранный билет на некоторое время и оплатить его позже. Таким образом можно заморозить цену билета за небольшую плату. Это удобно, если едете большой компанией и нужно согласовать рейс со всеми путешественниками или, к примеру, необходимо утвердить даты отпуска на работе.

При поиске билетов и отелей смотрите не только выбранные даты, но и соседние. Цена может значительно отличаться. В отелях часто есть разница в тарифе в будни и в выходные.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Санкт-Петербург

Другие способы купить билеты дешевле

На самолет

Лайфхак номер один — покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу.

Билет туда-обратно часто стоит дешевле, чем отдельные билеты в один конец. Этот способ актуален прежде всего для авиаперелетов, но иногда он работает и при покупке ж/д билетов. В любом случае желательно приобретать билет сразу в обе стороны, говорят эксперты. Откладывать покупку не стоит хотя бы потому, что потом билетов может не быть в наличии.

Также экономнее брать авиабилеты с пересадками — они могут быть в разы дешевле, чем прямые рейсы. При этом пересадки бывают недолгими.

При выборе дат имейте в виду, что дороже билеты будут скорее с вылетом с пятницы по понедельник, а дешевле — с рейсами во вторник и среду (но здесь многое зависит от направления и данное правило работает не всегда). «Неудобные» вылеты ранним утром или ночью тоже, как правило, дешевле.

Следите за местами на чартерах — особенно теми, что очевидно уже не раскупят (на них могут сделать скидки).

Следите за спецпредложениями авиакомпаний. В случае неполной загрузки самолета и неполной загрузки отеля цена на авиабилет может заметно снизиться.

Самые дешевые билеты в большинстве случаев включают только ручную кладь. Если хотите сэкономить — покупайте билеты без багажа.

Используйте мили — бонусы, которыми авиакомпании поощряют своих клиентов. Это когда вы приобретаете билеты на самолет и получаете специальный кешбэк в виде миль. Но чтобы начать их собирать и тратить, нужно вступить в бонусную программу.

Фото: Shutterstock

На поезд

Не забудьте ознакомиться с сезонными коэффициентами РЖД. Дело в том, что в разные даты билеты стоят по-разному. Часто это зависит от популярности тех или иных направлений в определенные месяцы. Например, в период с 10 мая по 8 июня цены на билеты в плацкарте и купе стоят на 5% дороже, с 9 июня по 12 июня будут дороже среднего на 10%, а с 13 июня по 31 августа — на 20%.

В то же время на часть поездов (за исключением плацкарта) действует динамическое ценообразование. Это значит, что цена будет зависеть главным образом от спроса на те или иные даты и поезда. Если спрос будет небольшой, цены останутся низкими.

Как правило, чем меньше дней осталось до отправления, тем выше цена на билет. Выгоднее покупать билеты на поезда, отправляющиеся ночью или рано утром, спрос на них ниже. Самые дорогие билеты — с вечера пятницы и на все выходные. Если хотите сэкономить, покупайте невозвратный билет, отказывайтесь от страховки и белья.

Где лучше покупать билеты

Билет на поезд можно приобрести в кассах на вокзалах, на официальном сайте РЖД и сайтах-агрегаторах. В кассе и на официальном сайте билеты будут стоить дешевле. Если вы льготник, то лучше покупать билеты в кассе вокзала, так как льготы не всегда действуют при покупке через интернет.

Билеты на самолет выгоднее приобретать непосредственно на сайте авиакомпании.

А вот агрегаторы следует использовать хотя бы для того, чтобы сравнить цены и увидеть все доступные варианты на нужные даты. Хотя, указывают эксперты, агрегатор может показывать неактуальную информацию. Об этом тоже стоит помнить.

Материал подготовлен при участии представителя сервиса путешествий «Туту» Натальи Анисимовой и главного редактора туристического портала TourDom.ru Дмитрия Даниленко.

Фото: Shutterstock

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