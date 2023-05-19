Крым, Сочи, Анапа, Абхазия: сколько стоят путевки, куда ехать этим летом Как изменились за год цены на отдых на популярных российских курортах

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Летний отдых внутри России изменился как по качеству, так и по ценам. На каких популярных курортах выгоднее отдохнуть этим летом, куда лучше ехать, где интереснее и безопаснее, разбирался NEWS.ru.

Куда поедет больше всего туристов

Самым популярным курортным направлением в 2023 году будет Краснодарский край. В Сочи, Анапе и других городах региона по итогам этого года ожидается 17–17,5 млн туристов. И 56% из них — именно в летние месяцы. Такая статистика обычно верна для всех курортных регионов, говорит в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Крым, несмотря на регулярные отголоски боевых действий, остается номером два среди пляжных направлений. Но сюда за год должны приехать уже заметно меньше людей — 4,5–5 млн человек. И если в Краснодарский край туроператоры продали уже 50% летних путевок, то в Крым, ориентировочно, 40%. Ромашкин отмечает, что людей настораживает обстановка в регионе, поэтому туристический спрос здесь меньше. И летом на полуострове будет на 15% меньше гостей, чем год назад, ожидают в туротрасли.

Следующим по популярности, пусть и не российским регионом, является Абхазия. Она по итогам года примет 2–2,3 млн человек. Летние путевки сюда уже распроданы на 80–85%. Причина — спрос россиян банально превышает число отелей.

Что нового появилось в Сочи

В Сочи летом будут открыты 180 пляжей, почти четверть из них оборудованы для маломобильных граждан. При этом 44 пляжа соответствуют национальным стандартам качества, утвержденным Минэкономики, а 35 из них присвоены «Синие флаги» (сертификат качества пляжей по стандартам Ростуризма). В прошлом году таких пляжей было значительно меньше. Аренда шезлонгов в среднем стоит 280 рублей, что сопоставимо с прошлым годом. В горадминистрации подчеркивают: туалеты, душевые и медпункты на муниципальных пляжах должны быть бесплатными.

Летом откроются все 165 достопримечательностей Сочи, расширится сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, появятся новые горные тропы, в том числе на «Розе Хутор». На всех тропах обновлена навигация, чтобы туристы могли легко ориентироваться. Пройти маршруты можно как самостоятельно, так и с гидами.

Безопасность тоже будет усилена, за порядком будет следить автоматизированная система «Безопасный город», которая объединяет более 2,5 тыс. видеокамер, в том числе с системой распознавания лиц. С 1 июня на курортах увеличат количество полицейских до 540 сотрудников. Дежурства также обеспечат росгвардейцы и дружинники. В то же время на ж/д вокзалах заработала система «зеленого коридора» для организованных детских групп.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press «Роза Хутор», Сочи

Есть ли новшества в Крыму

Из Москвы в Керчь с 26 мая запустят новые поезда «Таврия». В них будут новые купейные вагоны с душевыми кабинами. В каждом штабном вагоне (где едет начальник поезда) обустроят по четыре места для маломобильных граждан.

Также появится еще одна возможность совместить Крым и Сочи. Помимо тог, что вырастет количество поездов, с июня между регионами будет курсировать круизный лайнер «Князь Владимир». И уже сейчас из Севастополя в Ялту и обратно можно путешествовать на быстроходном судне с подводными крыльями «Комета».

Также крымские ученые нашли новый туристический объект — нефтяное озеро на Керченском полуострове в районе поселка Горностаевка, рядом с трассой «Таврида».

На его поверхности диаметром около двух метров лежит слой нефти толщиной 0,5 см. Также в нескольких местах вода словно кипит из-за вырывающихся изнутри газов.

В то же время Крым остается достаточно опасным местом для отдыха. Особенно после вчерашней новости о взрыве на участке железной дороги Симферополь — Севастополь и сходе с путей восьми вагонов с зерном. Автомобильных туристов тоже стало меньше после взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости Круизный лайнер «Князь Владимир»

Как изменились цены на отдых в Крыму

Сергей Ромашкин из АТОР отмечает, что цены на отдых в гостиницах Крыма упали на 4–5% по сравнению с летом прошлого года. Отельеры пытаются привлечь туристов, несмотря на украинские дроны и подрывы дорог.

10 дней в отеле 3–4 звезды с двухразовым питанием в среднем обойдутся одному взрослому путешественнику в 35–40 тыс. руб. Железнодорожные билеты в одну сторону на человека из Москвы стоят от 2,5 тыс. руб. в плацкарте и от 5,5 тыс. руб. — в купе, говорит Ромашкин.

Почему подорожали Анапа и Сочи

В то же время отдых в Краснодарском крае из-за переориентации на него туристов из Крыма подорожал за год. В Анапе — на 12% (здесь из-за закрытия аэропорта имеется в виду только проживание в гостиничных номерах), в Сочи — на 15% (здесь аэропорт работает, поэтому имеется в виду цена турпакета, включающего авиабилеты и отдых в отеле), говорит Ромашкин.

В этих городах 10 дней отдыха в гостинице 3–4 звезды с завтраками будет стоить 40–45 тыс. на человека, а перелет из Москвы в Сочи и обратно обойдется в 15 тыс. руб.

Фото: shutterstock Побережье Черного моря между Большим Утришем и Анапой

Что станет самым выгодным вариантом

Хотя цены на путевки уже в Абхазию тоже выросли на 12–13%, отдых здесь значительно дешевле, чем в Краснодарском крае. Одному взрослому 10 дней в трехзвездочном отеле с двухразовым питанием обойдутся в 38–40 тыс. руб., включая перелет.

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