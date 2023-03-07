Отдых весной: сколько стоят путевки и билеты на майские, как сэкономить NEWS.ru узнал самые популярные у россиян направления этой весной, а также цены на туры, ж/д и авиабилеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самыми популярными ж/д направлениями из Москвы этой весной, видимо, станут Санкт-Петербург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар, сообщили NEWS.ru в сервисе путешествий «Туту.ру». Там же рассказали о популярных российских авианаправлениях, а также о том, во сколько обойдутся билеты на поезда и самолеты. В «Слетать.ру» нам сообщили о минимальных ценах на весенние путевки на отдых в России и за границей.

Железнодорожные поездки по России

По данным аналитиков направления ж/д билетов сервиса путешествий «Туту.ру», наибольшим спросом на весну 2023 года у путешественников из Москвы пользуются билеты в Санкт-Петербург (их покупают 17,6% пассажиров российских направлений), Симферополь (6,1%), Ростов-на-Дону (3,9%), Нижний Новгород (3,9%) и Краснодар (3,3%). За билет в Санкт-Петербург платят в среднем 2 911 рублей в одну сторону, средний чек за поездку в Симферополь составляет 7 088 рублей в одну сторону, в Ростов-на-Дону — 4 787 рублей. Билеты в Нижний Новгород оформляют в среднем за 1 732 рубля, а в Краснодар — за 5 636 рублей.

Также в десятку популярных направлений входят Казань (3,2% пассажиров, цена билета равна 3 130 руб.), Воронеж (2,3%, 2190 руб.), Анапа (2,2%, 6 424 руб.), Новороссийск (1,7%, 6 991 руб.), Ярославль (1,5%, 976 руб.).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как экономить на ж/д билетах

Во-первых, стоит ознакомиться с сезонными коэффициентами РЖД. Дело в том, что в разные даты билеты стоят по-разному. Часто это зависит от популярности тех или иных направлений в определенные месяцы.

Например, в период с 22 по 26 февраля (эти даты часто выпадают на праздники) билеты на плацкарт и купе стоили на 10% дороже обычного. В то же время с 27 февраля по 23 марта действует коэффициент минус 15%.

В период с 24 марта по 2 апреля цены снова вырастут — на 10%. С 3 по 27 апреля упадут на 12% по сравнению со средней ценой. 28 апреля — 9 мая опять взлетят на 10%, с 10 мая по 8 июня — будут дороже среднего на 5%, 9-12 июня — на 10%, а с 13 июня по 31 августа — на 20%. 1-17 сентября коэффициент будет равен плюс 10%, 18-19 октября — минус 10%, 20-29 октября — плюс 5%. Также повышение будет на ноябрьские праздники 3-6 ноября (+10%), а самые высокие расценки обеспечены на отправление 29-30 декабря (+20%).

В то же время на часть поездов (за исключением плацкарта) действует динамическое ценообразование. Это значит, что цена будет зависеть главным образом от спроса на те или иные даты и поезда. Если спрос будет небольшой, цены останутся низкими.

Также, если ехать на поезде за рубеж и купить билет сильно заранее, можно сэкономить до 40% цены.

Авиапутешествия по России

Больше всего билетов на эту весну, по данным аналитиков «Туту.ру», из Москвы оформлено в Сочи — 15,4% авиапутешественников по России купили билеты именно в этот город, а средний чек равен 12 770 руб. за билеты туда-обратно на человека. На втором месте — Минеральные Воды (9,4%, 14 125 руб.), а на третьем — Калининград (7,3%, 9 392 руб.). Также в пятерку входят Санкт-Петербург (6%, 5232 руб.) и Махачкала (4,5%, 10 713 руб.).

На шестом месте по спросу — билеты в Казань, средний чек туда-обратно составляет 6 572 руб., их покупают 3,1% авиапассажиров. Такая же доля пассажиров выбирает Екатеринбург, но туда-обратно билеты стоят уже 7491 руб. Также в топ-10 вошли Мурманск (2,5%, 10 370 руб.), Самара (2,3%, 6 047 руб.) и Уфа (2,2%, 7 277 руб.).

Как сэкономить на авиабилетах

В «Туту.ру» советуют лететь туда и обратно одной авиакомпанией. Билет «туда и обратно» часто стоит дешевле, чем билет только в один конец. Также экономнее брать авиабилеты с пересадками — они могут быть в разы дешевле, чем прямые рейсы. При этом пересадки бывают недолгими.

Кроме того, дешевле билеты на самолет (как и на поезд) наверняка будут на сайте авиакомпании, а не на том или ином агрегаторе. Правда, именно агрегаторы позволяют сравнить цены и увидеть все доступные варианты от разных авиакомпаний на нужные даты.

Также в целях экономии стоит покупать невозвратные билеты и ловить места на чартерах — особенно те, что, очевидно, уже не раскупят (на них могут запустить скидки).

Туры по России и за границу

Информацию о путевках NEWS.ru предоставил сервис «Слетать.ру». Наибольшее количество его клиентов — почти 25% — планируют отдохнуть этой весной в Египте.

Свыше 95% бронирований туров в Египет на эту весну включают питание все «включено» и «ультра все включено», 60% клиентов «Слетать.ру» планируют жить в отелях 5*, остальные — в 4*, и лишь до 1% путешественников выбирают трехзвездочные отели. Больше всего путешественников оправится в Хургаду. Забронировать недельный тур на двоих с проживанием в отеле категории 4* на «все включено» можно от 126 260 рублей.

Вторую строчку рейтинга предпочтений делят Объединенные Арабские Эмираты и Россия — на каждую из этих стран приходится порядка 18,5% заявок. Также в топ-5 входит Турция с показателем чуть менее 15%, и 13% обращений занимает Таиланд.

Примечательно, что средний чек по турам в ОАЭ на весенний период сопоставим с Египтом. В валютном эквиваленте он отличаются буквально на 40 долларов и составляет в пересчете на рубли по текущему курсу около 175 тысяч руб. Больше всего туристов поедет традиционно в Дубай, но многих примет и Рас-аль-Хайма. Здесь тоже основной спрос приходится на отели высшей категории, но по питанию, в отличие от Египта, лидируют полупансион и завтраки (хотя следом за ними все равно идет «все включено»). Забронировать недельный тур на двоих с проживанием в отеле категории 4* и завтраками можно от 125 170 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внутреннем направлении в топе предпочтений «Большой Сочи», в том числе Адлер, Красная Поляна и непосредственно город Сочи. Забронировать недельный тур на двоих на море с проживанием в отеле категории 3* на завтраках можно от 30 750 рублей.

Турция располагается на четвертой строчке рейтинга предпочтений. Средний чек на отдых здесь в весенний период составляет 154 670 рублей. Но забронировать недельный тур на двоих с проживанием в отеле категории 4* на «все включено» можно от 68 930 рублей.

Абхазия находится на восьмом месте по уровню спроса среди предложений на весну. Средний чек на направлении составляет 56 240 рублей. Забронировать недельный тур на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках можно от 38 680 руб.

Помимо Таиланда в десятку попали такие азиатские направления, как Шри-Ланка и Индия. Мальдивы располагаются на седьмой строчке рейтинга. Из стран Карибского бассейна туристы выбирают Кубу и Венесуэлу.

Как сэкономить на путевках

У многих туроператоров действуют так называемые программы раннего бронирования. Как правило, акции стартуют еще в конце лета или начале осени и проводятся в несколько этапов, со сменой которых происходит снижение скидки. Так, в этом году в зависимости от направления можно было забронировать отдых с выгодой до 40-60%, а в отдельных случаях — даже до 70%. Первый этап акций завершился 1 февраля, второй — 28 февраля.

На финальный этап акции раннего бронирования перешли 1 марта, продлится он до середины текущего месяца, а по некоторым направлениям — до начала апреля. На данный момент размер скидок на отдых в большинстве стран достигает 30%.