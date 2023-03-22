Стало известно, почему ВСУ пытались атаковать морскими дронами Севастополь Военный обозреватель Суконкин назвал актом информационной войны попытку ВСУ атаковать Севастополь морскими дронами

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Севастопольская бухта

Попытка Вооруженных сил Украины атаковать Севастополь с помощью морских дронов утром 22 марта является актом информационной войны со стороны Киева, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что оперативно-тактических задач подобная акция ВСУ решить не могла.

В первую очередь это акт информационной войны со стороны Киева. В присутствии нашего китайского гостя Си Цзиньпина, во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Украина решила показать, что способна к какой-то борьбе. Но оперативно-тактических задач удар не мог решить. Киеву нужна была показательная картинка, что-то продемонстрировал. Больше вариантов нет, — отметил Суконкин.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что морские беспилотники пытались ударить по Севастополю. По его словам, служащие Черноморского флота смогли отбить атаку. В результате обстрелов никто не пострадал. Из-за взрывов в одном здании в Севастополе были выбиты стекла.

Ранее сообщалось о взрывах в небе над Севастополем. Сработали системы ПВО. В момент взрывов беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря и взял курс на базу в Италии. Минобороны России эту информацию не прокомментировало.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Джанкое. По имеющимся данным, пострадал один человек, несколько зданий, в числе которых частные жилые дома, получили повреждения. В городе был введен режим ЧС. В СКР заявили, что все сбитые беспилотники были нацелены на гражданские объекты.