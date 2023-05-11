Россиянам рассказали, на сколько подорожает отдых в Сочи Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян рассказал о подорожании отдыха в Сочи на 30–40%

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Сочи

Российский курорт Сочи в нынешнем сезоне остается единственным открытым для воздушного сообщения городом на всем Черноморском побережье страны, поэтому там начинают поднимать цены, подорожание может составить 30–40%, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он подчеркнул, что остальные аэропорты региона — Краснодар, Симферополь, Геленджик, Анапа — останутся закрытыми, поэтому выбор у туристов невелик.

У многих людей нет никакой возможности попасть в тот же Крым воздушным путем, и многие выберут перелет в Сочи. Там это прекрасно понимают и начинают поднимать цены на 30–40% по сравнению с прошлым годом, и это не предел, — рассказал эксперт.

Среди других южных туристических направлений он выделил Дагестан, где цены на 25–30% ниже, чем в Сочи. Также, по словам специалиста, есть перспективы роста цен на отдых в Абхазии, в то время как в Крыму ожидается обратная тенденция.

По Крыму турпоток упадет на 40%, может, даже и больше. Вырастут турпотоки в Петербург и в Калининград <...> — два российских города, где можно посмотреть европейскую архитектуру, — подчеркнул Мкртчян.

Кроме того, по его словам, несмотря на серьезное снижение цен на отдых в Турции, перелеты туда по-прежнему остаются дорогими, поэтому россияне предпочитают выбирать российские побережья,Турция не является серьезным конкурентом для Сочи.

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