Раскрыт способ сэкономить на летних путешествиях Вице-президент РСТ Горин посоветовал пользоваться спецпредложениями для экономии на путешествиях

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Чтобы сэкономить на летних путешествиях, можно воспользоваться специальными предложениями, которые появляются у туроператоров, советует вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что они могут быть связаны с низкой загруженностью самолетов и отелей.

В текущем же моменте рассчитывать на горящие предложения не приходится, но из-за скидок отелей и переизбытка авиационной перевозки бывают специальные предложения. <...> Это не горящие туры, а предложения, которые делают со скидками в случае не полной загрузки самолета и не полной загрузки отеля, — пояснил эксперт.

По словам Горина, лучше всего бронировать туры за шесть месяцев до поездки по акциям раннего бронирования. В этом случае максимальная скидка может составить около 40%. Эксперт уточнил, что выгодными могут оказаться пакетные предложения турагентов. Он предупредил, что в пик сезона цены окажутся выше, чем в начале лета и в бархатный сезон.

Горин добавил, что цены могут отличаться в зависимости от даты и времени вылета. Кроме того, летом поездка в традиционно зимние страны, например, на Мальдивы или Шри-Ланку, будут дешевле. Он порекомендовал выбирать из таких стран при желании сэкономить. При путешествиях по России цена будет зависеть от гостиницы, отметил эксперт. В отелях с тремя или четырьмя звездами могут быть доступные предложения.

Эксперт по туризму Анна Невзорова ранее рассказала, что россияне могут отдохнуть без виз в Турции, ОАЭ и на Мальдивах. Она отметила, что в мае на этом направлении наблюдается большой поток путешественников, но в этом году до сих пор можно найти хорошие ценовые предложения.