Как выбрать лучшие солнцезащитные очки: шесть рабочих советов офтальмолога

Каждое лето возникает вопрос: как выбрать качественные солнцезащитные очки — и стильные, и спасающие от ультрафиолета. Это очень важно, потому что агрессивное воздействие опасных лучей вызывает серьезные проблемы со зрением и способствует появлению преждевременных морщин. О том, какие очки выбрать для защиты и на какие моменты нужно обращать внимание, NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Элина Санторо.

Из какого материала нужно подбирать солнцезащитные очки

Линзы в солнцезащитных очках могут быть выполнены из стекла или полимерного материала (пластик). Принято считать, что более надежным и долговечным аксессуаром является первый вариант, но это не совсем так. Все зависит от качества полимерной основы. Если производитель позаботился о том, чтобы нанести на пластиковые линзы специальное защитное покрытие, продлевающее срок эксплуатации и снижающее риски поцарапать поверхность, то такие очки ничуть не уступают моделям со стеклянными линзами. Кстати, именно они являются более безопасными, если аксессуар случайно разобьется, что нужно учитывать при покупке очков для детей.

Какая оправа повысит эффективность солнцезащитных очков

При выборе оправы необходимо ориентироваться на свои личные ощущения. Солнцезащитные очки должны сидеть на лице достаточно плотно, не съезжать с носа и тем самым не открывать доступ УФ-лучам к глазам. С другой стороны, подходящий аксессуар не будет нигде давить или доставлять физический дискомфорт. Некоторые модели из металла могут довольно сильно прилегать к переносице и оставлять там следы, что тоже нужно учитывать в процессе примерки. Дужки на очках располагаются на ушах максимально комфортно и не давят, что обычно обеспечивают вариации, которые на концах обтянуты мягкой кожей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На что влияет размер и форма линз

Обращая внимание на размер линз, следует руководствоваться одним ключевым правилом — они должны полностью скрывать ваши глаза и быть достаточно большими для того, чтобы закрывать прилегающие территории с боков, сверху и снизу. Именно тогда получится защититься от проникающих УФ-лучей. Форма линз определяется каждым человеком по своим личным предпочтениям и в зависимости от типа лица. Большинство людей выбирают привычную классику, то есть прямоугольные модели с четкими или закругленными боками, а также привлекательный и соблазнительный «кошачий глаз», который так нравится женщинам.

Как понять, хорошо ли очки защищают от ультрафиолета

Все качественные и достойные внимания модели очков от солнца имеют маркировку «UV-защита». Для максимальной защиты ориентироваться нужно на UV-400. Модель с указанной маркировкой полностью блокирует лучи типа А и В. На некоторых аксессуарах можно обнаружить «100% UV-protection», что является аналогичным показателем. Если пометка «UV-защита» отсутствует, покупать такие очки нельзя. Что же происходит, когда мы закрываем глаза от солнца темными линзами без защиты от ультрафиолета? Все просто: наш зрачок не сужается, поэтому полностью принимает на себя вредные лучи, что приводит к серьезным заболеваниям как сетчатки, так и хрусталика.

На что влияет процент пропускания солнечных лучей (степень затемнения)

Данный показатель может варьироваться от 0 до 4.

0 и 1 — подходит для пасмурных дней или минимально солнечной погоды осенью и весной. Как правило, это желтые, розовые или светло-голубые очки с пропускной способностью света от 80 до 100%.

2 и 3 — для солнечной и интенсивно солнечной погоды, включая морские курорты, жаркие страны и так далее. В них степень пропускания солнечных лучей от 20 до 40%.

4 — идеальны для отдыха в горах или в открытом море (пропускание света до 8%).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При выборе подходящего летнего аксессуара многие люди путают такие понятия, как степень защиты от ультрафиолета и степень затемнения, полагая, что чем более темными являются линзы, тем сильнее защищают глаз от вредного облучения. Это не так. Даже очки с полностью прозрачными линзами могут максимально эффективно защищать от ультрафиолета. Все дело не в цвете, а в фильтре, который блокирует опасные лучи!

Какие дополнительные характеристики помогут выбрать лучшие очки

Очки с диоптриями

Это модели «два в одном», дающие как защиту, так и коррекцию зрения. Такие очки изготавливаются в оптике по индивидуальному заказу.

Очки с поляризацией

Очки с поляризацией рекомендуются водителям, когда обычной тонировки не хватает и требуется устранить бликование от поверхности. Указанная модель хорошо решает подобные проблемы, обеспечивая четкое изображение без искажения. Также стоит учесть, что идеальный цвет линз для вождения — это зеленый, серый или коричневый.

Способны ли очки со светлыми линзами качественно защитить глаза

Качественную защиту от солнца могут гарантировать не только черные, темно-синие или коричневые линзы, но и более светлые варианты, например, желтые, голубые, серые, зеленые и другие. Ориентироваться при выборе аксессуара нужно не столько на цвет, сколько на ключевые показатели, указанные выше. Именно они отвечают за качественный уход во время пребывания на солнце. Итак, обращайте внимание на маркировку защиты (или ее отсутствие) и на степень затемнения, то есть процент пропускания света.

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