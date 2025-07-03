Врач раскрыла, какую опасность таит июльское потепление

Июльское потепление приведет к усилению аллергических реакций из-за активного пыления луговых трав, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, пыльца этих растений, являющаяся мощным аллергеном, может вызывать насморк, слезоточивость и даже одышку.

С наступлением теплого сезона хочу предупредить о том, что луговые травы начнут пылить сильнее обычного. Пыльца луговых трав является мощным аллергеном, способным вызывать различные симптомы аллергии даже при небольшой концентрации в воздухе. Ее симптомы включают насморк, заложенность носа, чихание, слезоточивость, покраснение и зуд глаз, а также кашель, одышку и свисты в груди, — пояснила Попова.

Она отметила, что аллергия часто начинается с легких проявлений, таких как насморк, легко снимаемый обычными антигистаминными средствами. Однако, по ее словам, постепенно ситуация может усугубиться.

Аллергия из-за активного пыления луговых трав часто начинается с легких проявлений, таких как насморк, легко снимаемый обычными антигистаминными средствами. Однако постепенно ситуация усугубляется: симптомы усиливаются, прежние препараты теряют эффективность, периоды обострений удлиняются. Постоянное воспалительное состояние слизистой повышает восприимчивость к инфекциям, делая аллергиков более уязвимыми перед простудами и вирусными заболеваниями, — резюмировала Попова.

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