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03 июля 2025 в 09:05

Врач раскрыла, какую опасность таит июльское потепление

Врач Попова: июльское потепление усугубит течение аллергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Июльское потепление приведет к усилению аллергических реакций из-за активного пыления луговых трав, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, пыльца этих растений, являющаяся мощным аллергеном, может вызывать насморк, слезоточивость и даже одышку.

С наступлением теплого сезона хочу предупредить о том, что луговые травы начнут пылить сильнее обычного. Пыльца луговых трав является мощным аллергеном, способным вызывать различные симптомы аллергии даже при небольшой концентрации в воздухе. Ее симптомы включают насморк, заложенность носа, чихание, слезоточивость, покраснение и зуд глаз, а также кашель, одышку и свисты в груди, — пояснила Попова.

Она отметила, что аллергия часто начинается с легких проявлений, таких как насморк, легко снимаемый обычными антигистаминными средствами. Однако, по ее словам, постепенно ситуация может усугубиться.

Аллергия из-за активного пыления луговых трав часто начинается с легких проявлений, таких как насморк, легко снимаемый обычными антигистаминными средствами. Однако постепенно ситуация усугубляется: симптомы усиливаются, прежние препараты теряют эффективность, периоды обострений удлиняются. Постоянное воспалительное состояние слизистой повышает восприимчивость к инфекциям, делая аллергиков более уязвимыми перед простудами и вирусными заболеваниями, — резюмировала Попова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что шелковица, несмотря на обилие полезных веществ, может представлять опасность при употреблении натощак. По словам специалиста, неправильное употребление этой ягоды способно спровоцировать расстройство пищеварения и даже симптомы отравления.

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