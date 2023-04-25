Стало известно, где россияне смогут отдохнуть без виз Эксперт по туризму Невзорова: без виз россияне смогут отдохнуть в Турции и ОАЭ

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Отдых в Турции

Для россиян существует несколько вариантов стран, где возможно отдохнуть без виз. Среди них самым популярным направлением остается Турция, рассказала в беседе с «МК в Ленобласти» руководитель туристического агентства Анна Невзорова. Она отметила, что в начале мая на этом направлении наблюдается большой поток путешественников, но в этом году до сих пор можно найти хорошие ценовые предложения.

По словам эксперта, весной туристы могут посетить Каппадокию и полетать на воздушном шаре. Кроме того, в это время года в Турции уже теплая погода, а цены в отелях в полтора раза дешевле, чем летом. Еще одной причиной посетить эту страну для путешественников становится шопинг и возможность купить товары ушедших с российского рынка брендов.

Невзорова советует россиянам присмотреться к ОАЭ. В марте уже начался пляжный сезон, а до конца мая температура воздуха будет умеренной. В Дубае можно посетить уникальные туристические объекты, а для пляжного отдыха эксперт советует выбирать Эль-Фуджайра. Она уточнила, что отдых в ОАЭ при этом обойдется дороже, чем в Турции.

Среди популярных мест, где можно отдохнуть без виз, Невзорова выделила Мальдивы. Она пояснила, что отдельные базы островов предлагают туристам размещение на любой бюджет. На Мальдивах появляется много новых отелей, а старые активно ремонтируются.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее посоветовала родителям распределить обязанности перед семейным отдыхом с детьми. По ее словам, супруги должны быть готовы брать на себя ответственность и давать друг другу свободное время в отпуске, чтобы избежать конфликтов.