Россиянам дали советы по семейному отдыху с детьми Психотерапевт Крашкина посоветовала распределять обязанности во время отдыха с детьми

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Перед семейным отпуском с детьми родителям следует распределить между собой обязанности так, чтобы у каждого из них оставалось свободное время, посоветовала психотерапевт Ирина Крашкина. Она рассказала РИАМО, что матери чаще проводят с детьми все свое время, поэтому перед отдыхом необходимо рассказать супругу обо всех нюансах заботы о ребенке.

Желательно перед поездкой взрослым членам семьи устроить круглый стол, на котором каждый высказал бы понимание своих прав и обязанностей на этом отдыхе. Потому что мама, которая занимается детками, должна иметь время на то, чтобы поплавать, походить в спа, почитать какую-то книгу, — пояснила специалист.

По словам психотерапевта, тот член семьи, который занимается зарабатыванием денег, тоже должен иметь свободное время в отпуске. При этом ему следует запомнить все нюансы по кормлению и уходу за ребенком, чтобы во время отдыха избежать конфликтных ситуаций. Крашкина отметила, что одной из частых проблем во время семейного отдыха является несоблюдение достигнутых вначале договоренностей.

Специалист пояснила, что на отдыхе необходимо делегировать обязанности. В том числе на время отпуска можно попросить о помощи бабушек и дедушек.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее рассказал, что средняя цена отдыха в России в майские праздники осталась на уровне 2022 года и сравнима с инфляцией. По его словам, общее число отдыхающих растет, россияне не отказываются от отдыха, несмотря на экономическую ситуацию.