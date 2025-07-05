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05 июля 2025 в 12:30

Нет химозным лимонадам! Летний компот из смородины с необычной ноткой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте про химозные лимонады! Летний компот из смородины с необычной ноткой. Летний холодный компот из красной и черной смородины — простой и освежающий напиток с ярким ягодным вкусом. Лайм и свежая мята добавляют компоту нежную кислинку и аромат, а щепотка розовой соли раскрывает ягоды с новой стороны. Отличное решение для жаркого дня!

Ингредиенты:

  • смородина черная — 200 г;
  • смородина красная — 200 г;
  • сахар — 150 г или по вкусу;
  • вода — 2,5–3 л;
  • лайм — 1 шт. (сок и цедра);
  • мята свежая — 5–6 листочков;
  • розовая гималайская соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Промойте ягоды, если замороженные — можно использовать не размораживая. Вскипятите воду с сахаром и солью, добавьте цедру лайма. В кипящий сироп выложите ягоды, варите 5–6 минут, снимая пенку.
  2. Снимите с огня, добавьте сок лайма и мяту, накройте и дайте настояться 15–20 минут. Охладите и подавайте с кубиками льда и листиками мяты.

Компот получается легким, ароматным и отлично утоляет жажду в жару. Попробуйте этот простой рецепт и освежитесь вкусом лета!

Ранее мы готовили смузи — минус 2 кг за ночь. Вжик-вжик — и готово!

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смородина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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