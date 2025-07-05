Нет химозным лимонадам! Летний компот из смородины с необычной ноткой

Нет химозным лимонадам! Летний компот из смородины с необычной ноткой

Забудьте про химозные лимонады! Летний компот из смородины с необычной ноткой. Летний холодный компот из красной и черной смородины — простой и освежающий напиток с ярким ягодным вкусом. Лайм и свежая мята добавляют компоту нежную кислинку и аромат, а щепотка розовой соли раскрывает ягоды с новой стороны. Отличное решение для жаркого дня!

Ингредиенты:

смородина черная — 200 г;

смородина красная — 200 г;

сахар — 150 г или по вкусу;

вода — 2,5–3 л;

лайм — 1 шт. (сок и цедра);

мята свежая — 5–6 листочков;

розовая гималайская соль — щепотка.

Приготовление:

Промойте ягоды, если замороженные — можно использовать не размораживая. Вскипятите воду с сахаром и солью, добавьте цедру лайма. В кипящий сироп выложите ягоды, варите 5–6 минут, снимая пенку. Снимите с огня, добавьте сок лайма и мяту, накройте и дайте настояться 15–20 минут. Охладите и подавайте с кубиками льда и листиками мяты.

Компот получается легким, ароматным и отлично утоляет жажду в жару. Попробуйте этот простой рецепт и освежитесь вкусом лета!

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