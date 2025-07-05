РСТ не зафиксировал снижения бронирований на отдых в Азербайджане

РСТ не зафиксировал снижения бронирований на отдых в Азербайджане

Российские туроператоры не зафиксировали снижения бронирований на отдых в Азербайджане, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), комментируя слухи о падении броней туров этого направления на 30–40%. По данным организации, которые приводит РБК, аннуляции — единичные, в рамках нормы.

Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров, она не подтверждается <…>. Аннуляции — единичные, в рамках нормы, — отметили в РСТ.

В союзе указали, что туроператоры Азербайджана подчеркивают доброжелательное отношение к российским туристам. Ведомство призвало путешественников ориентироваться только на официальную информацию.

Ранее в Минкультуры России опровергли информацию о якобы ограничениях на участие граждан Азербайджана в российских культурных мероприятиях. В ведомстве подчеркнули, что сообщения не соответствуют действительности и документ, представленный в таких публикациях, не имеет никакой юридической силы.