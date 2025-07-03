Минкульт опроверг информацию об «ограничениях» для граждан Азербайджана

Распространяемая в Сети информация о якобы рекомендациях Минкультуры РФ ограничить участие граждан Азербайджана в российских культурных мероприятиях не соответствует действительности, заявили NEWS.ru в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что документ, представленный в таких публикациях, не имеет никакой юридической силы.

Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации», носит полностью недостоверный характер! Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы, — заявили в министерстве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Москвой и Баку носят характер стратегического союзничества, и «определенным силам» это не нравится. По ее словам, сотрудничеству двух стран пытаются помешать. Россия и Азербайджан не должны позволять подобных действий, отметила она.