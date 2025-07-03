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03 июля 2025 в 10:55

Захарова: есть силы, которым не нравится союзничество России и Азербайджана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Отношения между Москвой и Баку носят характер стратегического союзничества, и «определенным силам» это не нравится, заявила в эфире телеканала «Соловьев Live» представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сотрудничеству двух стран пытаются помешать. Россия и Азербайджан не должны позволять подобных действий, отметила она.

Надо помнить, что они носят характер стратегического союзничества. Безусловно, есть те силы, которым это не нравится. <…> Мы не должны позволять это сделать. Проблемные вопросы есть во взаимодействии с каждым субъектом, будь то международные отношения, будь то частная жизнь. Вопрос в том, как их решать, — отметила дипломат.

Захарова напомнила о глубинном смысле отношений России и Азербайджана: у Москвы и Баку есть исторический период общности, когда обе страны были частью одного государства.

Ранее Москва призвала Баку вернуться в отношениях к уровню стратегического союзничества, который зафиксирован в документах. Как указала Захарова, российская сторона рассчитывает, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, а их было уже немало.

Мария Захарова
Азербайджан
МИД РФ
союзничество
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