Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста восстановлено с опережением графика, написал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что строители работали круглосуточно, работа велась в две смены.
Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика. <...> Специалисты работали круглосуточно, в две смены, — написал Хуснуллин.
Для восстановления пути были заменены два пролетных строения, для чего было поставлено 524 тонны металлоконструкций.
Хуснуллин поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении моста, отметив их профессионализм.
Ранее начальник управления федеральных автодорог «Тамань» Никита Храпов заявил, что основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены, движение поездов будет запущено в мае.
Дорожное и железнодорожные полотна моста были повреждены в ходе теракта 8 октября 2022 года. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.