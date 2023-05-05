«Работали круглосуточно»: на Крымском мосту восстановили ж/д путь Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто с опережением графика

Фото: t.me/mkhusnullin

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста восстановлено с опережением графика, написал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что строители работали круглосуточно, работа велась в две смены.

Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика. <...> Специалисты работали круглосуточно, в две смены, — написал Хуснуллин.

Для восстановления пути были заменены два пролетных строения, для чего было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Хуснуллин поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении моста, отметив их профессионализм.

Ранее начальник управления федеральных автодорог «Тамань» Никита Храпов заявил, что основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены, движение поездов будет запущено в мае.

Дорожное и железнодорожные полотна моста были повреждены в ходе теракта 8 октября 2022 года. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.