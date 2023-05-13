Где отдохнуть в 2023 году: рейтинг лучших стран для поездок россиян Представители отрасли оценили для NEWS.ru основные туристические направления по пяти критериям

Начинается туристический сезон 2023 года. NEWS.ru узнал у экспертов отрасли, какие страны они рекомендуют для поездок. Мы составили рейтинг по пяти показателям: дешевизна, комфортная инфраструктура, безопасность, благожелательность к россиянам со стороны местного населения и властей, логистическая доступность из РФ.

Турция

Дешевизна: 4 балла

Турция остается одним из самых бюджетных направлений для отдыха. Взять тур на начало июня за 72 тысячи рублей (вылет из Москвы) на 7 ночей — вполне реально. Правда, отель за эту цену будет весьма посредственный. Цена тура на двух человек в хороший отель — от 100 тысяч рублей. В пятизвездочный — от 150 тысяч.

Комфортная инфраструктура: 4 балла

Первое место по комфорту Турция делит с Объединёнными Арабскими Эмиратами, с небольшим перевесом вторых. В целом это весьма благоприятная страна, особенно для отдыха с детьми — развлечений для маленьких гостей в этой стране достаточно.

Логистическая доступность из РФ: 5 баллов

Из большинства российских мегаполисов летают прямые рейсы в Турцию. Это одно из немногих государств, куда сохранились прямые перелеты. Перелет относительно недолгий. Из Москвы в Анталию — чуть больше трех часов, из Сочи — около двух.

Безопасность: 4 балла

В туристических районах опасаться за свою жизнь и сохранность имущества не стоит. Турция достаточно безопасная страна. Но на первое место эксперты ставят Европу и ОАЭ. У Турции по этому показателю — серебро.

Благожелательность к россиянам со стороны местного населения: 5

Большинство турок занимают нейтральную позицию по отношению к конфликту России и Украины. К русским местное население относится все так же благожелательно. Обсуждать острые политические темы у местных мало желания.

Фото: Katja Kreder/Global Look Press Турция

Египет

Дешевизна: 3 балла

Долгие годы у этого направления была репутация одного из самых доступных по цене. Сейчас это уже не так, стоимость поездки в Египет для россиян выросла значительно — эксперты связывают это в том числе с геополитической ситуацией. По цене отдых там не сильно уступает тем же ОАЭ.

Сейчас неделя даже в самом простом отеле стоит от 100 тысяч рублей. А отель 5 звезд, принимающий гостей по системе «все включено», — от 150 тысяч.

Комфортная инфраструктура: 4 балла

Хорошие отели абсолютно комфортны, но в бюджетных случаются проблемы с чистотой в номерах, их соответствием объявлениям при бронировании. В этом плане Египет пока не сравнится с Европой.

Логистическая доступность из РФ: 4 балла

Из России прямые рейсы в Египет есть, но не из всех городов. Например, из Новосибирска и Ростова-на-Дону прямого авиационного сообщения нет. Их жителям приходится лететь в соседние регионы.

Безопасность: 4 балла

На территориях отелей беспокоиться не о чем. Но на улицах городов туристам могут продать втридорога вещь, купленную за бесценок, обмануть в уличном кафе, в редких случаях возможны карманные кражи.

Благожелательность к россиянам со стороны местного населения: 5 баллов

Египтяне всегда хорошо относились к туристам из РФ. С началом российско-украинского конфликта ничего не поменялось.

Фото: Ahmad Hasaballah/Global Look Press Большой Сфинкс на плато Гизы в Большом Каире, Египет

Объединенные Арабские Эмираты

Дешевизна: 4 балла

Объединённые Арабские Эмираты — удовольствие недешевое. Особенно кусаются цены на товары и услуги. Например, поесть в заведении формата «фастфуд» — около 1000 рублей на человека. Но это частично компенсируется недорогими путевками. Самая недорогая путевка на 7 дней стоит 68 тысяч из Москвы. Пятизвездочный отель по системе «все включено» — от 135 тысяч рублей.

Комфортная инфраструктура: 5 баллов

Это одна из самых развитых стран мира. Даже в самых простых отелях все на высшем уровне.

Безопасность: 5 баллов

В ОАЭ можно гулять в любое время суток. Серьезным криминалом здесь мало кто промышляет, потому что за преступления предусмотрены серьезные наказания, вплоть до смертной казни.

Но всегда следует помнить, что вы находитесь в мусульманской стране со строгими нравами. За распитие алкоголя на улице или слишком откровенный наряд можно получить штраф.

Логистическая доступность из РФ: 5 баллов

По этому показателю страна также заслуживает высший балл. Прямые рейсы летают из большинства городов-миллионников.

Благожелательность к россиянам со стороны местного населения: 5 баллов

В арабских странах россиян по-прежнему любят.

Фото: shutterstock Море Дубая и роскошный отель «Бурдж-эль-Араб»

Абхазия

Дешевизна: 5 баллов

За бюджетным отдыхом на теплом море нужно ехать в Абхазию. Тур на двоих из Москвы — от 46 тысяч на неделю. Для самостоятельных туристов отдых может обойтись еще дешевле. Билеты в июне из Москвы в Сочи — от 7500 рублей. Далее — машина напрокат и несколько часов пути.

Комфортная инфраструктура: 2 балла

Комфортной инфраструктуру Абхазии точно назвать нельзя. Много неблагоустроенных пляжей, развлечений для детей по сравнению с Турцией гораздо меньше. Но ситуация меняется. Каждый год строятся новые объекты. Спрос рождает предложение.

Логистическая доступность из РФ: 3 балла

Прямых рейсов до Абхазии нет. Самый простой путь — долететь до Сочи и оттуда добираться на автомобиле или автобусом.

Благожелательность к россиянам со стороны местного населения: 4 балла

Восточное гостеприимство никто не отменял, но конфликт с местным населением лучше не провоцировать. Абхазы — народ горячий. Первая в списке табуированных тем — конфликт с Грузией. Лучше вообще этого не касаться. Также эксперты отрасли советуют девушкам отказаться от откровенных нарядов: декольте, коротких юбок. Страна эта по-прежнему консервативная и патриархальная.

Безопасность: 3 балла

Не самая безопасная территория. По словам экспертов, в Абхазии немало карманников. Нередко завышаются цены на экскурсии, продается много подделок. С рук лучше ничего не покупать.

Фото: shutterstock Озеро Рица, Абхазия

Греция/Кипр

Дешевизна: 3 балла

В свете последних событий ездить в Европу стало довольно дорого для россиян. Самая экономичная путевка в отель Греции 3 звезды — от 100 тысяч рублей. В хорошую гостиницу — 150 тысяч рублей. Обе эти страны — в зоне евро.

Комфортная инфраструктура: 4 балла

Обе страны достаточно комфортные, в том числе для туристов с детьми. Но до ОАЭ не дотягивают. В бюджетных отелях могут быть спартанские условия.

Благожелательность к россиянам со стороны местного населения: 2 балла

Как и во всех странах Европы, в Греции и на Кипре сильны антироссийские настроения. Многие настроены крайне негативно. Поэтому русскоговорящим следует быть крайне осторожными.

Безопасность: 5 баллов

Кипр и Греция — безопасные страны. Вероятность стать жертвой преступления почти равна нулю. Кроме разногласий по политическим взглядам, бояться здесь нечего.

В опросе участвовали: руководитель туристического агентства Lime Travel Анна Невзорова, тревел-консультант Светлана Семина, эксперт по туризму, руководитель турагентства Avgustina Travel Августина Зарипова, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий Барзыкин.