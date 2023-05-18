Опубликованы фото и видео с места взрыва в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились фото и видео с места взрыва железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма. На опубликованных кадрах видно, что вагоны, перевозившие зерно, сильно повреждены.

Машинист поезда находится в шоковом состоянии. В результате ЧП никто не пострадал, однако взрыв был настолько мощным, что его слышали в деревне Чистенькое в 9 км от места инцидента.

Telegram-канал SHOT сообщил, что перед ЧП очевидцы видели подозрительного мужчину, осматривающего железнодорожные пути. Канал со ссылкой на жителей пишет, что незнакомец осматривал рельсы в месте, где позже сошли пять вагонов.

SHOT сообщает, что неизвестный скрылся в лесу. По информации канала, подозреваемого разыскивает полиция.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, они проверяют все версии случившегося. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ФСБ даст заключение по сходу вагонов после окончания расследования.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе произошел утром 18 мая. В результате ЧП с рельсов сошли шесть вагонов с зерном, оказалось повреждено 50 метров полотна. По предварительной информации, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — два метра.