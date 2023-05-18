На железной дороге в Крыму прогремел взрыв Baza: на железной дороге в Крыму прогремел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Крыму произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с путей сошли пять вагонов с зерном. По данным канала, подрыв ж/д полотна зафиксирован недалеко от Бахчисарая. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Baza уточнила, что взрыв прогремел около 08:20 утра в Симферопольском районе. Telegram-канал SHOT пишет, что рассматривается версия о взрыве ж/д путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя.

Советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на региональный Минтранс сообщил, что временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь.

По информации Telegram-канала «112», из-за ЧП были задержаны два пассажирских состава, сейчас ж/д пути проверяют саперы. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению дороги, пишет канал.

О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

15 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что в Крыму недалеко от села Степное упал беспилотник. Канал писал, что дрон при падении сдетонировал, никто не пострадал, разрушений нет. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.