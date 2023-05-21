Краснодар, Калининград, Байкал, Алтай: где отдохнуть в России в 2023 году Представители отрасли оценили для NEWS.ru основные туристические направления по четырём критериям

Фото: shutterstock.com

Вид на озеро Байкал

В начавшемся туристическом сезоне 2023 года продолжит доминировать внутренний рынок. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, более 90% россиян выбирают отдых в своей стране. Он добавил, что активный, экологический, гастрономический туризм будут в приоритете. NEWS.ru составил рейтинг популярных направлений на основе оценок экспертов отрасли по четырем показателям: дешевизна, комфортная инфраструктура, безопасность, логистическая доступность.

Краснодарский край

Дешевизна: 5

В последние годы стоимость этого направления заметно выросла. Повышенный спрос рождает предложение. Но сейчас сезон только стартовал, поэтому пока цены достаточно доступные — от 35 до 50 тысяч на человека в неделю. Подобных предложений сейчас довольно много. Все зависит от категории гостиницы.

Развитая инфраструктура: 4

Российский юг часто ругают, говорят — это далеко не Турция. Это действительно так: отелей с хорошим сервисом немного, а те, что есть, очень дороги. Но ситуация с каждым годом становится все лучше. Строятся новые объекты инфраструктуры, где можно достойно отдохнуть за приличную цену. Перед поездкой эксперты советуют читать отзывы.

Фото: shutterstock.com Геленджик

Безопасность: 3

Эксперты оценивают юг России как относительно безопасный. При этом всё же не стоит забывать, что зона проведения СВО неподалеку.

Логистическая доступность: 3

Многие аэропорты на юге России по-прежнему не работают. Закрыт аэровокзал в Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе. Добраться до мест отдыха туристам стало значительно сложнее.

Республика Алтай / Алтайский край

Дешевизна: 4

Стоимость отдыха на Алтае немного выше, чем в Краснодарском крае. Хотя это зависит от первоначальной локации туриста.

Для жителей Новосибирска и Москвы цена будет различаться. Организованный тур с вылетом из столицы стоит около 80 тысяч на человека. В стоимость входят экскурсии, проживание в весьма скромных условиях (база отдыха), трехразовое питание. Из Новосибирска (Барнаула/Томска) можно доехать самостоятельно. Цена группового тура будет уже в 1,5 раза меньше, чем при поездке из столицы.

Развитая инфраструктура: 3

Локаций для отдыха с развитой инфраструктурой на Алтае немного. Уровень Турции найти можно, но за большие деньги. Так, недельное проживание в пятизвездочном отеле обойдется в 156 тысяч рублей на двоих. Это не считая экскурсий и транспортных расходов.

Горный Алтай — это по-прежнему скорее про спартанские условия: проживание на турбазе без удобств, шашлык, баня, рыбалка. Таких предложений немало. Также популярны разные походы — конный, пеший, велопоход, поездки на квадроциклах.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press Рафтинг на Алтае

Безопасность: 5

Около 50% населения горной части Алтая — этнические казахи, еще около 40% — коренные алтайцы, также тюркского происхождения. Оба народа мирные, дружелюбные, гостеприимные. Конфликты с местным населением — большая редкость.

Логистическая доступность: 5

Самый простой способ добраться до Алтая жителям европейской части России — купить билет либо до Горно-Алтайска, либо до Барнаула. Прямые рейсы летают почти из всех крупных городов. В самих регионах хорошо развито автобусное сообщение. Также всегда можно взять автомобиль напрокат.

Байкал

Дешевизна: 4

Недорогое направление для тех туристов, которые не особо придирчивы к комфорту. Цена за двухместный номер на базе отдыха — от 2500 до 4000 тысяч. За эти деньги — кровать, пара тумбочек, кухонная плита для готовки (не всегда), удобства в номере или на этаже. Иногда в стоимость входит скромный завтрак.

Инфраструктура: 3

На побережье Байкала можно жить в частном секторе, небольших семейных гостиницах. Они далеки от стандартов современного сервиса. Более качественный номерной фонд — очень дорогой. На Байкал стоит ехать за красотой природы, но не за комфортом.

Фото: shutterstock.com Куркутский залив в августе, Байкал, Россия

Безопасность: 4

Уровень преступности на Байкале не особо отличается от общероссийского. Конечно, шанс нарваться на «приключения» есть везде. Но местное население в целом — радушное и гостеприимное.

Логистическая доступность: 4

Из большинства мегаполисов есть прямые рейсы. Билет на самолет Москва — Иркутск — 7,5–10 тысяч рублей в одну сторону. Путь до Байкала на автотранспорте обойдется еще в пару тысяч на человека. Расстояние от Иркутска — 70 с лишним километров.

В ближайшее время должна быть продлена государственная программа по субсидированию чартерных рейсов в Иркутск. Таким образом, путевки на Байкал могут стать дешевле, сообщают эксперты отрасли.

Калининград

Дешевизна: 4 или 5 (смотря в каком регионе живет турист)

Если сравнить с Байкалом, то цены на авиабилеты до Калининграда из Москвы и Санкт-Петербурга в два раза ниже. Но для жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока перелет выйдет дороже, чем до того же Иркутска. Можно снять хороший номер в отеле и не разориться: за 35 тысяч в неделю получится арендовать номер почти в центре.

Безопасность: 5

Калининград — почти Европа. С безопасностью тут полный порядок. Ходить по центральным улицам ночью можно спокойно.

Фото: shutterstock.com Калининград

Комфортная инфраструктура: 4

В сравнении с Алтаем и Байкалом инфраструктура здесь лучше, говорят представители туристической отрасли. Но все равно нельзя назвать ее идеальной. Главная проблема — нехватка гостиниц.

Спрос значительно превышает предложение. Многие до сих пор размещаются в частном секторе или снимают квартиры в городе. С каждым годом желающих увидеть «русскую Балтику» все больше, поэтому ситуация немного меняется, строятся новые отели.

Логистическая доступность: 5

До Калининграда можно долететь из всех мегаполисов европейской части России. Из азиатской — также, но придется сделать одну-две пересадки (например, если лететь из Иркутска). Дорога от аэропорта до центра города занимает полчаса.

Камчатка

Дешевизна: 3

Из всех перечисленных направлений Камчатка — самое дорогое. Перелет в одну сторону из Москвы — 17–20 тысяч рублей. Номер на двоих в хорошем отделе в неделю — около 35 тысяч рублей. Но в последнее время появляются более бюджетные, пакетные туры.

За пределами городов почти нет дорог и указателей. Поэтому, чтобы увидеть красоты, не обойтись без организованных экскурсий, а они дорогие — 6–30 тысяч на одного человека.

Комфортная инфраструктура: 3

Похожая история, как с Алтаем и Байкалом. На полуостров едут не за комфортом, а за нетронутой природой, экстримом, приключениями. Правда, хороших отелей появляется все больше, но обычно бронировать их надо заранее. Спрос часто превышает предложение.

Логистическая доступность: 3

До Петропавловска-Камчатского прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Жителям других городов придется сделать одну-две пересадки.

Многие достопримечательности Камчатки можно увидеть, преодолев большой путь на автомобиле, катере или вертолете. Например, чтобы попасть в Долину гейзеров, придется лететь на вертолете, причем еще до поездки надо получить специальное разрешение, количество которых ограничено. Камчатка — для туристов, которые не ищут легких путей.

Фото: shutterstock.com Вид на вулканы Ключевская Сопка и Камень, Камчатский Край

Безопасность: 4

На полуострове главную опасность представляют не люди, а представители местной фауны. Туриста запросто может убить медведь, и это, утверждают эксперты отрасли, не шутки. У гидов обычно есть все, чтобы отпугнуть зверя. Поэтому важно ездить по диким местам в составе организованных групп, а не самостоятельно.

В опросе участвовали: председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий Барзыкин, советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.



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