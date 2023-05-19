Названы цены на летний отдых в Крыму и Сочи АТОР: летняя путевка в Сочи на человека в среднем стоит 55–60 тыс. руб.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Летний турпакет в Сочи на человека с перелетом и десятидневным проживанием в отеле в среднем стоит 55–60 тыс. руб. А гостиничный отдых в Крыму (туристы сюда добираются самостоятельно на поезде) обойдется одному взрослому в 35–40 тыс. руб. за те же 10 дней. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

В Сочи 10 дней отдыха в гостинице 3–4 звезды с завтраками будут стоить 40–45 тыс. на взрослого человека, а перелет из Москвы в Сочи и обратно обойдется в 15 тыс. руб. Итоговая цена полной путевки — 55–60 тыс. руб. В Крыму же мы продаем только гостиничный отдых, так как аэропорт сейчас не работает. 10 дней отдыха в отеле 3–4 звезды с двухразовыми питанием обойдутся взрослому путешественнику в 35–40 тыс. руб. Плюс билеты из Москвы на плацкарт в одну сторону — от 2,5 тыс. руб. Или в купе — от 5,5 тыс. руб., — сказал Ромашкин.

Отдых в гостиницах Крыма будет дешевле на 4--5% по сравнению с летом прошлого года, говорит Ромашкин. Отельеры пытаются привлечь туристов, напуганных обстановкой регионе. Из-за этого в Сочи, конкуренте Крыма, отдых по турпутевкам подорожал сразу на 15%, добавляет эксперт.

Утром 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил о сходе с рельсов нескольких вагонов зерном на железной дороге в Симферопольском районе. По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в результате подрыва путей недалеко от Бахчисарая: с железной дороги сошли восемь вагонов, пять из них перевернулись. На месте взрыва сейчас большая воронка, пишут журналисты.