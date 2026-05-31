Дорожная романтика для бывалых: что взять в путешествие на юг на машине

Зарубежные моря в силу обстоятельств доступны не всем жителям России. А билеты на самолеты и поезда в южных направлениях разбирают буквально в первые минуты, как только они появляются в продаже. Всем хочется поехать на море. Поэтому сегодня мы расскажем вам, как отправиться в путешествие на юг на личном автомобиле. Точнее, что необходимо взять с собой в путешествие на машине, особенно если вы едете большой семьей, с детьми и домашними питомцами.

Что взять в путешествие: список необходимых вещей

Прежде чем начать сборы в дорогу, стоит составить список вещей. Бывалые путешественники рекомендуют делать его в двух экземплярах. Собираясь домой, вы во втором экземпляре точно так же сможете отметить, что уже сложено в сумки, а что необходимо сначала разыскать в гостиничном номере.

Весь список можно условно разбить на несколько категорий:

документы

брони для отелей

наличные деньги

пластиковые карты

аптечка

предметы гигиены

одежда

обувь

нижнее белье

пляжные принадлежности

зарядные устройства

техника

косметика

перекус

вода

одноразовая посуда

сумка-холодильник

термос

Что взять в поездку на юг Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если с вами путешествуют дети или домашние питомцы, для них лучше составить отдельные списки. Добавим, что если вы собрались в поездку на юг на машине, то вес багажа, как и его объем, будут ограничиваться лишь размером багажника.

Остановимся подробнее на документах и деньгах. Все документы перед поездкой необходимо отсканировать или сфотографировать, распечатать на бумажных носителях и положить отдельно от оригиналов. Также сканы стоит загрузить в память телефона или в облачное хранилище.

Основную часть финансов лучше держать на карточках, причем рекомендуется открыть дополнительный счет, перевести деньги с которого на основной можно только из интернет-банка. Даже если вы потеряете карту, привязанную к основному счету, ваши средства сохранятся на дополнительном. Должны быть две карты разных банков. Наличные деньги в дорогу следует брать в количестве, необходимом, чтобы расплатиться за еду или воду в придорожном кафе, а также купить бензин. Деньги лучше брать мелкими купюрами.

Что взять в путешествие с ребенком

Если вы точно знаете, что взять в путешествие для себя, то со списком вещей для ребенка могут возникнуть сложности. С одной стороны, лучше взять все. С другой стороны, с таким подходом ваш автомобиль окажется забит игрушками, сосками и детскими горшками, и половина из них вам в дороге не понадобится.

Итак, что необходимо взять с собой в путешествие с детьми? Прежде всего — оригинал свидетельства о рождении. Также необходимо распечатать копию этого документа, а цифровой вариант загрузить в смартфон. Чем старше ребенок, тем меньше одежды он пачкает и, соответственно, тем меньше вещей требуется брать с собой в дорогу. Для годовалого малыша можно взять пять-шесть комплектов одежды на теплую погоду, пару комплектов на случай похолодания. Две-три пары обуви, в том числе непромокаемой. Дети быстро сгорают на солнце, поэтому пригодятся рубашка с длинными рукавами и длинные штаны из легкой ткани.

Дорожная романтика для бывалых: что взять в путешествие на юг на машине Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обязательно следует внести в список необходимых вещей любимую игрушку, без которой малыш не может заснуть. Если в местности, куда вы едете, есть пункты выдачи популярных интернет-магазинов, то можно сделать заказ подгузников и забрать их уже на месте. Также для малыша следует взять одноразовые непромокаемые пеленки, влажные и сухие салфетки, детский крем и все, что требуется для гигиены. Если ребенок уже приучен к детскому горшку, его тоже следует взять в путешествие.

Для грудничков, которые уже перешли на прикорм, не забудьте взять запас смеси для кормления, воду, бутылочки и соски. Горячую воду можно взять с собой в термосе. Планшет или смартфон с играми и мультфильмами пригодится, чтобы занять ребенка в дороге. Также для этого подойдут альбом для рисования, карандаши, раскраска, различные головоломки, подходящие по возрасту.

Что взять в путешествие на машине

Не менее важен вопрос, что взять с собой в путешествие для автомобиля. Машина в пути — ваш главный друг, поэтому перед поездкой авто следует тщательно подготовить: проверьте на СТО все узлы, проконтролируйте уровень масла и других жидкостей, замените при необходимости тормозные колодки.

Также для спокойного путешествия не забудьте взять с собой оригиналы и копии:

водительского удостоверения

технического паспорта

свидетельства о регистрации транспортного средства

страхового полиса ОСАГО

Кроме этого, в автомобиле должна быть отдельная аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, домкрат, запаска, ремкомплект для шин и насос. Также рекомендуется приобрести защитный экран для лобового стекла, чтобы во время дневной стоянки салон не нагревался на солнце.

Что взять с собой в автомобильное путешествие Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полезные лайфхаки для путешествия на юг

Вещи удобнее не складывать, а скатывать — так они занимают меньше места и не мнутся.

Постирать в дороге мелкие предметы одежды можно в полиэтиленовом пакете, добавив туда мыло и теплую воду.

Не берите много одежды — пары комплектов, которые можно сочетать между собой, будет достаточно.

В багаже должна быть одежда с длинными рукавами, которую вы сможете надеть, если сгорите на солнце.

Тюбик зубной пасты можно взять один на всю семью.

Шампуни и гели для душа выдаются в отелях.

Берите две пары запасных контактных линз и запасные очки.

Возьмите с собой одну пару удобной разношенной обуви.

Не забудьте дорожный швейный набор и пару-тройку запасных пуговиц.

В гостиницах всегда можно попросить утюг и фен.

В некоторых отелях постояльцам выдают пляжные полотенца.

Чтобы защитить ступни от порезов, приобретите специальные тапочки для плавания.

Не пренебрегайте медицинскими страховками на время поездки.

В придорожных кафе пейте только бутилированную воду.

Если не уверены в качестве и свежести пищи в точке питания, лучше перекусите снеками из заводской упаковки.

Держите под рукой лейкопластырь, перекись, таблетки от диареи.

В машине во время поездки должна быть туалетная бумага и антисептик — они не всегда бывают в наличии в туалетах на трассах.

Удлинитель, мощный пауэрбанк и качественные зарядные устройства упростят ваш досуг.

Полукруглая надувная подушка для шеи поможет удобно уснуть даже в машине.

Предусмотрите развлечения для малыша в дороге: планшет, альбом с карандашами, аудиосказки.

Если малыш еще не умеет говорить, наденьте на него силиконовый браслет со своим номером телефона.

Для поездок с собакой приобретите складную миску и бутылку-поилку, возьмите игрушки, лакомства, которые можно грызть в машине.

Питьевую воду, снеки для детей и взрослых, корм для питомца берите с запасом на случай непредвиденных задержек в пути.

Деньги, документы и ключи от машины всегда держите в поясной сумке при себе, даже если на заправке вышли просто размять ноги.

