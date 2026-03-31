Стилист рассказала о модных купальниках этого сезона

Яркие раздельные купальники станут трендом летнего сезона в этом году, рассказала «Вечерней Москве» звездный стилист и историк моды Ксения Кожемяк. По ее словам, наиболее актуальными станут модели с анималистичным принтом.

Стилист рассказала, что вдохновителем моды на купальники в этом сезоне стал бренд Dolce&Gabbana. Она также посоветовала отдать предпочтение слитным моделям белых цветов.

Кожемяк подчеркнула, что актуальными станут и цветочные принты. В качестве аксессуаров она призвала выбирать накидки из бахромы, вязаные туники, а также украсить волосы гребешками и цветочными заколками.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что многослойные и струящиеся ткани, в том числе шифон, органза и вискоза, будут самыми трендовыми весной 2026 года. При создании образов она порекомендовала основываться на настроении и любви к себе.