Подрыв поезда в Крыму, взрывы под Курском: как ВСУ атакуют Россию 18 мая ВСУ атаковали населенные пункты в Курской области, с рельсов сошли несколько вагонов в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Республика Крым. На месте сошедших с рельсов вагонов на перегоне Симферополь — Севастополь

Утром 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на железной дороге в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в результате подрыва железнодорожного полотна недалеко от Бахчисарая. В этот же день ВСУ атаковали поселок Глушково в Курской области, уже подвергавшийся нападению накануне. Вечером 17 мая также был атакован пограничный пункт в том же регионе. Что известно о подрыве железной дороги в Крыму и взрывах под Курском — в материале NEWS.ru.

Как произошел подрыв железной дороги в Крыму

Baza сообщает, что взрыв на железной дороге прогремел около 08:20 по московскому времени в Симферопольском районе Крыма. По данным канала, всего с путей сошло восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись. По информации журналистов, инцидент произошел в районе села Чистенькое в девяти километрах от Симферополя, вагоны сильно повреждены.

Издание также отмечает, что в результате происшествия повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) обнаружена большая воронка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Что сказали об аварии крымские власти

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале подтвердил сход с путей нескольких вагонов в Симферопольском районе. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Информацию о возможном взрыве Аксенов не прокомментировал.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами», — написал Аксенов.

В Крымской железной дороге сообщили, что сход грузового поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

По информации Telegram-канала «112», из-за ЧП задержаны два пассажирских состава, сейчас железнодорожные пути проверяют саперы. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению дороги. Завершить ремонт полотна планируется к вечеру.

Кто совершил подрыв

SHOT сообщает, что в Крыму ищут подозреваемого в совершении диверсии. По информации канала, перед ЧП очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже вагоны сошли с рельсов. По предварительной версии, неизвестный скрылся в лесу. Полиция проверяет эту информацию и разыскивает предполагаемого диверсанта.

Mash уточняет, что в подрыве подозревают несколько человек.

Где еще подрывали железные дороги

Сразу два за неделю подрыва железной дороги произошли в Брянской области в начале мая. Утром 1 мая стало известно, что на перегоне Рассуха — Унеча из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд из 60 вагонов, который перевозил нефтепродукты и пиломатериалы. После крушения начался пожар, никто не пострадал. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о диверсии.

На следующий день неизвестные вновь подорвали железную дорогу под Брянском. Telegram-канал Baza сообщил, что вечером 2 мая в районе станции Снежетьская сошли с рельсов около 20 вагонов поезда. Они перевозили сталь, удобрения, металлическую стружку, фанеру, пиломатериалы, известь и металл. Как уточняет SHOT, двухсекционный тепловоз сгорел, повреждения получили еще несколько вагонов с щебнем и пиломатериалами. Telegram-каналы «112» и Baza утверждают, что перед крушением произошло несколько взрывов. Александр Богомаз подтвердил, что на железной дороге сработало взрывное устройство. Никто не пострадал.

Фото: t.me/avbogomaz Губернатор региона Александр Богомаз на месте подрыва

Что известно о взрывах под Курском

18 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что накануне вечером около 20:00 по мск Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. По данным канала, через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 метрах от границы с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия. SHOT утверждает, что со стороны Украины были запущены сразу три боевых беспилотника. В Минобороны данную информацию не комментировали. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что в результате инцидента в поселке Глушково пострадали два человека.

Губернатор добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения средней тяжести, они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. В физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в результате взрыва выбиты окна и поврежден фасад.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что коптер ВСУ сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области в 200 метрах от государственной границы РФ. По данным канала, инцидент произошел 17 мая около 19:30, в результате два пограничника получили осколочные ранения, они госпитализированы. Mash отмечает, что дрон был запущен со стороны Украины.

Что известно об обстрелах в Курской области утром 18 мая

Утром 18 мая ВСУ возобновили обстрел поселка Глушково Курской области. По информации Mash, пострадали 12 человек, ведется обстрел ФОК, чтобы затруднить работу спасателей, медиков и других оперативных служб.

Поселок Глушково находится в 6,5 километра от границы с Украиной, является административным центром Глушковского района, который с начала специальной военной операции неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.