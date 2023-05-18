ВСУ атаковали дронами и обстреляли хутор под Курском SHOT: ВСУ атаковали дронами и позже обстреляли хутор Заря в Курской области

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 17 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. По данным канала, через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Канал отмечает, что со стороны Украины были запущены сразу три боевых БПЛА, в результате их падения никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленской области на территории санатория МВД был обнаружен беспилотный летательный аппарат с двумя видеокамерами. По информации канала, аппарат был обнаружен накануне вечером и медсестрой санатория. Помимо двух камер, БПЛА снабжен аккумулятором и антенной. Взрывных устройств на нем не было. Минобороны эту информацию также не комментировало.