Губернатор сообщил о пострадавших при атаке беспилотника в Курской области Губернатор Старовойт: два человека пострадали при атаке беспилотника в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково, сбросив на него взрывное устройство. В результате инцидента пострадали два человека, уточнил он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, два жителя получили ранения. Подробности уточняются, — отмечается в его сообщении.

Рабочий поселок Глушково является административным центром Глушковского района, который на юге и западе граничит с Украиной.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.