Под Брянском подорван второй поезд за два дня: что известно, кто виновен? В результате взрыва с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда

Фото: t.me/avbogomaz

Вечером 2 мая в Брянской области 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. ЧП произошло около станции Снежетьская. Никто не пострадал, пожара не произошло. По предварительной информации, причиной аварии стал взрыв на железнодорожных путях. В Telegram-каналах сообщили о нескольких группах диверсантов, скрывающихся под Брянском.

Что известно о диверсии?

Поезд следовал по маршруту Брянск — Карачев. По данным Telegram-канала Baza, локомотив не получил повреждений — опрокинутые вагоны были отцеплены, а поезд отправился дальше. После схода вагонов было приостановлено движение на участке Снежетьская — Белые Берега. Всего в поезде было 70 вагонов.

По сведениям РЖД, инцидент на путях произошел в 19:47 мск.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — отмечается в сообщении.

Губернатор Брянской области Александра Богомаз подтвердил, что подрыв железнодорожных путей был совершен с помощью «неустановленного взрывного устройства». По данным властей региона, в результате никто не пострадал.

Источник заявил Telegram-каналу SHOT, что перед аварией было слышно три взрыва.

Немногим позже Telegram-канал Baza сообщил, что из опрокинувшихся цистерн произошел разлив, предположительно, серы и селитры. По данным канала, сотрудники МЧС приступили к охлаждению упавших вагонов, чтобы предотвратить дальнейший разлив опасных веществ.

Губернатор Брянской области прибыл на место подрыва в районе станции Снежетьская и проконтролировал работу организованного оперативного штаба. По его словам, злоумышленников, заложивших взрывное устройство, ищут правоохранительные органы.

Богомаз также подчеркнул, что для пассажиров железнодорожных направлений Брянск-Орел и Орел-Брянск организовано дополнительное транспортное сообщение. Для их перевозки будут использоваться автобусы и пригородные поезда. Такая схема будет действовать до полного восстановления движения по этому направлению.

Станция Снежетьская находится в нескольких километрах от Брянска.

Кто взорвал поезд?

SHOT сообщил, что взрывы на железнодорожных путях в Брянской области, которые произошли 1 и 2 мая, могли организовать одни и те же злоумышленники.

Фото: t.me/avbogomaz

По информации Telegram-канала Mash, на территории региона действовало несколько диверсионных групп, всех их участников сейчас ищут. Диверсию на участке Унеча — Рассуха 1 мая совершила ДРГ из 3–5 человек, отмечает канал. Они же могут быть причастны к организации подрыва на перегоне Красный Рог — Почеп, который своевременно предотвратили. Сегодняшний подрыв могла организовать другая диверсионно-разведывательная группа, передает Mash.

1 мая в Брянской области на железнодорожных путях произошел взрыв, ставший причиной крушения грузового поезда Гомель — Брянск. Мощность взрыва составила порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Было уничтожено около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы.

После взрыва образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 2,5 метра. На месте происшествия обнаружены фрагмент молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски, а также окурки, две пачки сигарет и пустая упаковка от супа быстрого приготовления.

Утром 2 мая движение поездов на данном участке было восстановлено. К работам по ремонту путей было привлечено около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, было уложено около 100 метров полотна.