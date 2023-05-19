Россиянам предложили неожиданную альтернативу курортам Турции Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян предложил Кубу в качестве альтернативы Турции

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Гавана — столица и крупнейший город Республики Куба

Число российских туристов, выбравших местом для отдыха Кубу, постоянно увеличивается, и в перспективе остров сможет заменить популярную у россиян Турцию, где цены на курортах сильно выросли, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что россиянам по душе хорошие и недорогие кубинские отели, море и вкусная еда, а главное — гостеприимство местных жителей.

Турция очень сильно подняла цены. Да, понятно, что из Москвы в Турцию лететь пять часов, а на Кубу — 14–15, это в три раза больше. Но по деньгам абсолютно одинаково: что отдых на Кубе, что отдых в Турции. Иногда даже отдых на Кубе получается дешевле, — заявил Мкртчян.

По его словам, большинство наших соотечественников летят на Кубу по системе «все включено», куда входят авиабилеты, трансферы, страховка, пятиразовое питание и экскурсии. Эксперт предложил увеличить количество и географию прямых чартерных рейсов из России на Кубу.

Необходимо расширять географию полетов, чтобы это была не только Москва, но и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара. <...> Можно смело увеличивать на 50% прошлогодние объемы по Кубе, и все эти рейсы будут заполнены, — предположил Мкртчян.

Ранее в АТОР рассказали, что летняя путевка в Сочи на человека в среднем стоит 55–60 тысяч рублей за десять дней. А гостиничный отдых в Крыму обойдется одному взрослому в 35–40 тысяч рублей.