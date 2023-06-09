Сколько стоит отдых в Турции в 2023 году летом и осенью: реальные цены Закончились ли дешевые турецкие путевки

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Цены на отдых в Турции в 2023 году выросли еще на 30-40%. На это повлияли падение рубля, увеличение времени перелета и высокая инфляция в самой Турции. Впрочем, в июне еще можно найти предложения по очень привлекательным ценам. Сколько стоят путевки на лето и осень, узнал NEWS.ru.

Сколько стоит путевка в Турцию на двоих в июне

По данным группы компаний «Слетать.ру», забронировать недельный тур на двоих с заездом через неделю и проживанием в отеле категории 4* на «все включено» можно от 72 тыс. рублей на двоих. Аналогичный по условиям тур на сентябрь будет стоить от 93,5 тыс. руб.

Средняя стоимость отдыха в Турции, по данным компании, сейчас составляет 176 тыс. руб. Самый высокий средний чек в Белеке — 320 тыс. рублей. Затем идут Фетхие — 247 тыс. руб., Кушадасы — 233 тыс., Анталья — 219 тыс., Сиде — 211 тыс., Бодрум — 210 тыс. и Кемер — 202 тыс.

Свыше 70% заявок приходится на отели категории 5*, чуть менее 90% клиентов предпочитают типы питания «все включено» и «ультра все включено», рассказали NEWS.ru в компании.

По оценкам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в 2022 году средний чек (турпакет на двоих, включая перелет) составлял порядка 170 тыс. руб., в этом году он вырос до 220-250 тыс.. По его словам, можно найти и более бюджетные варианты, например, за 130 тыс. в гостинице 3*. А есть предложения за 500 тыс. и более в хорошем пятизвездочном отеле.

Куда можно поехать по цене Турции в 2023 году

«В этом году сложилась интересная ситуация: многие страны — ОАЭ, Египет, Таиланд, Куба и даже Мальдивы — предлагают цены, сопоставимые с Турцией», — отмечает Горин. Так что у российского туриста есть выбор — отдохнуть за 200-250 тыс. на турецком берегу или выбрать за те же деньги другое направление, добавляет он.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как выросли цены на путевки в Турцию в 2023 году

Время дешевых туров в Турцию, кажется, прошло. По данным некоторых СМИ, в этом году цены в Турции взлетели на 60−70%. Но опрошенные NEWS.ru эксперты приводят более скромные цифры.

Основатель сети турагентств «Бюро путешествий Довголевской» Людмила Довголевская указывает: за год цены на туры увеличились на 30-40%. Есть варианты, которые только на 10-20% дороже по сравнению с прошлым годом. Сейчас, к примеру, можно купить путевку на двоих (пять дней, отель категории 5*) с вылетом завтра/послезавтра менее чем за 100 тыс. руб., делится Довголевская. И это выйдет гораздо дешевле, чем отдохнуть в том же Сочи. Но в высокий сезон — июль и август — такие цены найти будет труднее, признает она.

По словам Дмитрия Горина, в 2023 году Турция повысила цены на 30%. Но подорожание во многом нивелировали скидки, которые действовали в апреле, мае и частично действуют в июне. «Но ждать, что цены продолжат снижаться в июле и августе, не стоит», — соглашается с Довголевской Горин.

Зато сильные скидки можно получить по акциям раннего бронирования — когда тур оплачивается за несколько месяцев до поездки.

Отличаются ли цены на отдых в Турции для россиян и европейцев

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкие отельеры подняли цены в первую очередь для россиян. Горин утверждает, что эта информация не соответствует действительности. «Мы проводили соответствующие исследования, и по ряду отелей цена (для россиян. — NEWS.ru) оказалась на 5-7% ниже, чем, например, на рынках Германии и Великобритании. По одной гостинице она была на 5% выше, но это совершенно нормально, потому что у каждого отеля есть свои промоакции для той или иной страны», — объясняет эксперт.

Многое зависит от сезонного фактора. Поэтому на майские (когда россияне отдыхают, а весь остальной мир работает) в Турции отдых для граждан РФ не самый дешевый: спрос с их стороны резко возрастает.

Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему растут цены на проживание и билеты

Участники рынка называют несколько причин роста цен. Первая — слабеющий рубль. В 2022 году средневзвешенный курс доллара составил 68,5 руб. евро — 72,5 руб., в этом году — 75,7 руб. и 81,9 руб. соответственно. По оценкам Довголевской, только лишь за счет разницы курсов стоимость путевок увеличилась примерно на 10-20%.

Снижение курса рубля сильно влияет на стоимость отдыха в Турции, соглашается Дмитрий Горин. И обесценивание турецкой лиры в данном случае никак не меняет конечную стоимость путевок, так как турецкие отели в основном имеют долларовые контракты с российскими туроператорами, а авиакомпании — контракты в евро.

Вторая причина — комплексная: вследствие высокой инфляции, роста цен на продукты питания, накладных расходов Турция ежегодно повышает общую стоимость гостиничных услуг.

В-третьих, свою роль играет сокращение количества рейсов и увеличение времени перелетов. «Если раньше мы летели в Турцию 3,5 часа, то сейчас — 4,5-5 часов. Неудивительно, что цены выросли», — признает Довголевская.

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как россиянам платить в Турции

Карты российской национальной платежной системы «Мир» в Турции давно не работают. Карту китайской платежной системы UnionPay, выпущенную российским банками, тоже практически уже нигде не принимают, говорит Людмила Довголевская.

Можно расплачиваться картами Visa и MasterCard иностранных банков. Можно отправить деньги «Золотой короной» или через систему Contact онлайн и получить наличные в обменниках и почтовом отделении. Но нужно иметь ввиду, что все больше российских банков подпадает под санкции, и их карты все реже можно использовать для этих целей. Зато опция пока доступна как минимум клиентам Райффайзенбанка (дочка австрийской компании). Переводы с карт остальных банков лучше предварительно потестировать в России.

Оптимальный вариант — наличные доллары и евро, считает Довголевская. По ее словам, раньше в некоторых обменниках Турции можно было обменять рубли. Это можно сделать и сегодня. Кое-где на рынках до сих пор реально расплатиться рублями, но курс будет невыгодный, добавляет эксперт.

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