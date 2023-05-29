Лира падает после победы Эрдогана: подешевеет ли отдых в Турции для россиян Станут ли доступнее авиабилеты, гостиницы и что будет с курсом лиры дальше

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До конца года лира может обесцениться на 40%, прогнозируют американские аналитики. Причина — победа Реджепа Эрдогана на выборах президента Турции. Он, вероятно, продолжит политику, которая раскручивает инфляцию. Подешевеет ли из-за этого отдых в Турции для россиян и сколько он стоит сейчас, расскажет NEWS.ru.

Как прошли выборы в Турции

Вчера во втором туре выборов президента Турции победил действующий глава государства — Реджеп Эрдоган. Отрыв был небольшой — 52,14% против 47,86% у Кемаля Кылычдароглу. Последний, кстати, хотел ввести санкции против России, из-за чего часть туристов не торопилась покупать путевки в Турцию.

Но выборы выиграл развивающий торговлю с Россией Эрдоган, и уже этим утром турагенты сообщили о росте запросов на путевки в 2–3 раза.

То, что ранее спрос на путевки снижался в ожидании результатов выборов и возможных беспорядков, NEWS.ru подтвердили вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин и вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как лира слабеет к доллару

Так как Эрдоган отказывается от повышения ставки Центробанком для остановки инфляции, западные аналитики ждут дальнейшего падения курса лиры. Если президент Турции продолжит свою политику, курс лиры к доллару рухнет почти на 40% к концу года, прогнозируют эксперты Morgan Stanley. То есть доллар будет стоить 28 лир вместо сегодняшних 20 лир.

Интересно, что в течение двух недель после первого тура турецкая лира потеряла 1,72% по отношению к доллару. С начала года она и вовсе снизилась на 6%, а за прошлый год — на целых 40%. Несмотря на столь серьезное ослабление, ЦБ Турции не повышает ключевую ставку. То есть не делает нацвалюту дороже за счет подорожания кредитов в лирах. Хотя другие центробанки во всем мире сейчас делают именно это, в результате чего тормозят ослабление своей валюты. Позиция же Эрдогана состоит в том, что кредиты должны быть дешевыми для развития экономики.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов в беседе с NEWS.ru заявил: лира остается одним из аутсайдеров на валютном рынке, продолжая ослабевать и пробив уровень в 20 лир за доллар на фоне выборов в Турции. «Ранее Эрдоган уволил несколько глав Центробанка страны и, по сути, стал сам диктовать денежно-кредитную политику, понижая ставки при росте инфляции, что противоречит экономической теории и здравому смыслу. Поэтому стоит ожидать снижения до уровней в 20,5 лиры за доллар в ближайшие недели», — сказал эксперт.

Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Падает ли лира к рублю

Несмотря на то что минувшей осенью лира проседала к рублю и стоила в районе 3,3 руб., сейчас курс лиры даже чуть выше, чем год назад, — 3,99 руб. за лиру против 3,86 руб. в мае прошлого года. То есть выходит, что к рублю за год турецкая валюта даже немного выросла.

NEWS.ru попросил аналитиков дать прогнозы о дальнейшей ситуации с курсом лиры. Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает, что пик курса турецкой лиры был на прошлой неделе — около 4 руб. В июне в целом он ожидает курс в 3,96–3,97 руб. за лиру.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов полагает, что в ближайшие две недели лира будет находиться в коридоре 3,75–4,35 руб. Примерно такой же прогноз на одну-две недели дает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев: 3.8–4.4 руб. за лиру.

Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов полагает, что переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на должность президента позволит избежать экономических шоков и относительно стабилизировать курс лиры.

Подешевеют ли путевки в Турцию, если лира ослабнет

Цены на путевки для россиян не зависят от падения лиры, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Дело в том, что турецкие отели в основном имеют долларовые контракты с туроператорами, а авиакомпании — контракты в евро. Поэтому цена путевки, скорее, зависит от падения рубля к евро и доллару. А в последние месяцы рубль действительно ослабевал к западным валютам.

С другой стороны, на цены на путевки положительно влияет то, что авиарейсов в Турцию стало больше, они перестали быть дефицитными. Теперь российско-турецкие компании за неделю совершают 1,2 тыс. рейсов против 750 годом ранее. И если в прошлом году путевки в Турцию подорожали на 70%, то за последний год цены выросли на 10–30% (что, впрочем, тоже немало).

Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сколько сейчас стоят путевки в Турцию

В 2021 году средний чек на путевку в Турцию на двоих (7–10 дней в отелях 3–4* по системе «все включено» плюс авиабилеты) составлял 100 тыс. руб. В 2022 г. — 170 тыс. руб., а в этом году — 200–250 тыс. руб., говорит Дмитрий Горин. При этом Стамбул сейчас будет в целом дешевле, чем курорты, отмечает он.

Конкретно перед летним сезоном цены на Турцию даже немного опускались, добавляет Артур Мурадян из АТОР. Он полагает, что если крупных протестов в стране в ближайшие дни не будет, турпоток россиян в Турцию восстановится. Горин тоже ожидает, что, как и в прошлом году, эту страну посетят 5,2 млн соотечественников. А может, и больше.

Кому будет выгодно падение лиры к доллару

Если россиянин едет в Турцию с долларами и евро сейчас, оплачивать товары и услуги за пределами отеля (дополнительные экскурсии, приобретение сувениров, посещение местных ресторанов и так далее) ему будет выгоднее, чем год назад.

В случае резкого падения лиры не только к доллару, но и к рублю выгодно будет не тратить накопленные доллары и евро, а, к примеру, перевести себе деньги с рублевой карты через систему денежных переводов в обменник или почтовый офис (PTT). Правда, стоит помнить, что с каждым днем системы переводов все меньше работают с картами российских подсанкционных банков.

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