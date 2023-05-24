Турецкая оппозиция пригрозила России санкциями Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу пообещал ввести санкции против Москвы в случае его победы

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кемаль Кылычдароглу

Турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу пообещал ввести санкции в отношении России в случае его победы во втором туре президентских выборов, который стартует 28 мая. Нынешний же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против антироссийских санкции. Он заявил, что в случае его переизбрания, страна сохранит свою дружественную политику по отношению к другим государствам, пишет издание Yeni Şafak.

Кылычдароглу считает, что Россия стоит за «заговором и покушением на репутацию председателя партии «Отчизна» Мухаррема Индже», в результате чего Индже выбыл из президентской гонки. В случае своего избрания Кылычдароглу обещал ввести эмбарго против России.

Эрдоган же убежден, что сохранив дружественные отношения с другими странами, Анкара может выступать посредником между Россией и Украиной.

Потому что это вот так с Америкой, Россией и всеми странами Запада. Если Турция является посредником в российско-украинском конфликте, то это не рядовое событие. Если Турция возит черноморское зерно всему миру, — сказал глава Турции.

По результатам первого тура выборов, действующий президент получил 26 млн 86 тысяч 102 голоса (49,24%), а Кылычдароглу — 23 млн 873 тысячи 749 голосов (45,07%). Для победы кандидату теперь необходимо набрать простое большинство голосов.