Россияне бросились скупать туры в Турцию после победы Эрдогана Россияне стали массово бронировать путевки в Турцию после победы Эрдогана на выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне стали массово бронировать путевки в Турцию после победы Реджепа Тайипа Эрдогана в президентских выборах, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на турагентов, сотрудничающих с Anex Tour и Pegas Touristik. Собеседники уточнили, что количество запросов с сегодняшнего дня увеличилось в два-три раза — до этого люди ждали, пока ситуация в стране «устаканится».

Отмечается, что для многих не имело значения, кто именно победит на выборах — Эрдоган или его соперник, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу. По словам собеседников канала, главным опасением туристов были возможные протесты в стране.

Турагенты отметили, что многие россияне давно определились, в какой город и отель направиться, но покупку будут производить только сегодня. Некоторые путешественники из-за режима ожидания потеряли около 10–15% от стоимости тура, а теперь из-за высокого спроса агрегаторы могут частично увеличить цены.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, которые состоялись 28 мая, набрав более 52% голосов. Как предположил экономист Александр Разуваев, после этого товарооборот между Россией и Турцией продолжит расти и все совместные проекты будут реализованы. Экономист добавил, что в дальнейшем Эрдоган может понизить ключевую ставку турецкой лиры, что приведет к снижению стоимости отдыха на местных курортах.