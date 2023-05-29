Россиянам пообещали падение цен на отдых в Турции после победы Эрдогана Экономист Разуваев посулил россиянам падение цен на отдых в Турции после победы Эрдогана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах товарооборот между Россией и Турцией продолжит расти и все проекты будут реализованы, заявил NEWS.ru экономист Александр Разуваев. По его словам, Эрдоган может понизить ключевую ставку турецкой лиры, что приведет к снижению стоимости отдыха на местных курортах.

Если Эрдоган продолжит играть на понижение ключевой ставки, как было до сих пор, это будет еще выгоднее для нас. Инфляция сделает курс и 50 лир за доллар, и 100. Для турок это не слишком хорошо, но для наших туристов будет очень дешевый отдых на турецких курортах, — отметил эксперт.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции. Он отметил, что победа на выборах стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг также поздравили Эрдогана с переизбранием на новый срок и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с турецким руководством. Боррель, в частности, выразил надежду на помощь в обеспечении стабильности в Восточном Средиземноморье.