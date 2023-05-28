Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин поздравил коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.

Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях, — говорится в телеграмме.

С победой турецкого лидера также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что переизбрание стало демонстрацией высокого уровня доверия со стороны турецкого народа.

Эрдоган, выступая перед сторонниками в Стамбуле, заявил вечером 28 мая, что президентские выборы в стране завершены. Он сообщил, что победил во втором туре голосования. После этого Эрдоган спел перед собравшимися людьми победную песню.

Голосование во второго туре выборов в Турции завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции приступил к подсчету голосов.