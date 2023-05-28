В Турции завершилось голосование на выборах президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов, избирательные участки закрылись в 17:00 по местном времени (совпадает с московским), передает ТАСС. Высший избирательный совет (центризбирком) Турции приступил к подсчету голосов.

Голосование во втором туре выборов президента завершено. Никаких негативных событий, способных повлиять на процесс голосования, не было зарегистрировано, — сказал глава ЦИК Ахмет Енер.

Он добавил, что поступившие возражения рассмотрены и ответы на них направлены в региональные избирательные комиссии.

Избирательным правом обладают 64 млн граждан Турции, проживающих как внутри страны, так и за ее пределами. За границей голосование завершилось 24 мая. Бюллетени уже доставлены в Анкару и будут учтены при подсчете голосов.

На пост президента претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Победитель будет определен простым большинством голосов.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали пятерых человек за публикации в соцсетях на тему выборов. По версии прокуратуры, эти люди распространяли ложную информацию, направленную на нарушение общественного порядка.