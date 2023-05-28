Пятерых человек задержали в Турции за посты о выборах

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование по факту публикации сообщений в социальных сетях, касающихся второго тура президентских выборов, передает издание Turkiye Gazetesi. Задержаны пятеро человек.

По версии прокуратуры, задержанные распространяли ложную информацию, направленную на нарушение общественного порядка. Это могло создать вводящие в заблуждение, нереалистичные и ложные представления у общественности, считают в ведомстве.

При этом стамбульское отделение по борьбе с киберпреступностью продолжает работу по выявлению других учетных записей, которые публикуют сообщения.

Выборы завершатся в 17:00 по местному времени. На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно. Экс-кандидат в президенты Турции из первого тура Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана.

По прогнозам турецких СМИ, победу на выборах может одержать Эрдоган. Предполагается, что ему удастся набрать порядка 53% голосов.