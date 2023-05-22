Экс-кандидат в президенты Турции призвал сторонников поддержать Эрдогана Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал поддержать Эрдогана во втором туре

Фото: Shabtai Gold/dpa/Global Look Press

Синан Оган

Синан Оган, участвовавший в президентских выборах в Турции от политического блока «Ата», призвал своих сторонников поддержать во втором туре действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости. Сам Оган набрал в первом туре всего 5,17% голосов, значительно отстав как от Эрдогана, так и от третьего кандидата Кемаля Кылычдароглу.

Мы провели встречи с обоими кандидатами, хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. <...> Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана, — цитирует политика агентство.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Эрдоган набрал 49,35% голосов, а сопернику от оппозиции Кылычдароглу удалось заручиться поддержкой 45% избирателей. Поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. В нем победитель будет определен простым большинством голосов.

Политолог Константин Калачев предположил, что Эрдоган лидировал в первом туре благодаря голосам жителей пострадавших при землетрясениях регионов. По словам эксперта, перед вторым туром в Турции начнется серьезная политическая борьба, а Кылычдароглу нужно показать, что он не в меньшем объеме готов помогать этим территориям.