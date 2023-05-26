В Турции предсказали победителя президентских выборов Hürriyet: во втором туре президентских выборов в Турции Эрдоган наберет 53,7% голосов

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победит во втором туре президентских выборов, который намечен на 28 мая, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на результаты опроса. Издание отмечает, что турецкий лидер наберет более 53% голосов.

Согласно прогнозам данного исследования, президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов во втором туре президентских выборов, — говорится в публикации.

По предварительным оценкам, действующий президент может получить 1,75% голосов, которые получил в первом туре экс-кандидат на пост главы государства Синан Оган. 1,25% голосов перейдут оппоненту Эрдогана Кемалю Кылычдароглу, «а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально».

В опросе принимали более трех тысяч жителей Турции в возрасте от 18 лет и имеющие право голосовать. Те из них, кто голосовал за Эрдогана, объяснили свой выбор тем, что доверяют нынешнему президенту и верят в него. Они также отметили, что глава государства выполняет свои обещания, его пребывание у власти будет означать стабильность.

Ранее сообщалось, что Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эрдогана. Сам он в первом туре сумел набрать только 5,17% голосов.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Эрдоган набрал 49,35% голосов, а сопернику от оппозиции Кылычдароглу удалось заручиться поддержкой 45% избирателей. Поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. В нем победитель будет определен простым большинством голосов.