В Турции закончились самые непредсказуемые президентские выборы за всю историю республики. На кону стоит будущее не только Турции — итоги голосования отразятся на многих странах, поскольку Анкара играет заметную роль в мировой политике. После подсчёта 100% голосов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35%, его соперник лидер оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. NEWS.ru рассказывает, когда пройдет второй тур выборов в Турции и что будет означать для России победа каждого.
Когда пройдет второй тур выборов в Турции
Для победы в первом туре кандидат в президенты должен был набрать более 50% голосов. Поскольку этого не случилось, предстоит второй тур президентских выборов, он намечен на 28 мая. На этом этапе победитель будет выбран простым большинством.
Что означает для мира победа одного из двух кандидатов
«Кылычдароглу, если победит, свернёт с „турецкого пути“ Эрдогана, он превратит страну в очередное безликое приложение к США», — сказал NEWS.ru президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
По мнению завотделом истории Востока Института востоковедения РАН Александра Васильева, «если правительство Эрдогана стремилось к утверждению турецкого влияния в зонах конфликтов вблизи турецких границ, то политика оппозиции в случае её победы будет, по крайней мере на первых этапах, более осторожной и взвешенной».
«Кылычдароглу уже пообещал перезагрузить отношения с ЕС и НАТО, а также получить для граждан Турции возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны на срок до трех месяцев, — напоминает координатор Информационной программы ПИР-Центра Егор Чобанян в своей публикации на сайте Российского совета по международным делам. — С турецкой оппозицией всегда активно работали и продолжают работать американцы, чего нельзя сказать о России, которая по большей части выстраивала отношения с Эрдоганом».
Кто бы ни оказался у власти в Турции, этот политик будет вынужден править страной в условиях запущенных внутренних и мировых тенденций последних лет, отмечает Чобанян.
«США продолжают постепенно терять свои лидирующие позиции в мире, а многие их союзники проводят самостоятельную политику без оглядки на Вашингтон на фоне усиления роли Китая, Индии, Бразилии и др. Турция же со своими растущими амбициями и возможностями в регионе уже не является тем младшим партнёром Запада, который пытался всеми способами вступить в ЕС и угодить Соединённым Штатам, а будет продолжать искать своё место в складывающемся новом миропорядке», — полагает эксперт.
Что победа Эрдогана означает для России
Сатановский считает, что в случае победы Эрдогана отношения между Турцией и Россией изменений не претерпят.
«У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения. Эрдоган использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает. Политика его, конечно, диктуется в пользу Турции, что видно по проекту Организации тюркских государств, где он создал основу для некой новой Оттоманской порты», — говорит Сатановский.
По мнению политолога, специалиста по Ближнему Востоку Анатолия Несмияна, «у Эрдогана свои интересы, и пока Россия вписывается в эти интересы, он поддерживает отношения с Москвой».
Как полагает тюрколог и политолог, главред издания «МК-Турция» Яшар Ниязбаев, «при победе Эрдогана кардинальных изменений не должно быть»: «Есть налаженные отношения, понимание, что делать, умение общаться через МИД, Минобороны, спецслужбы».
Что означает для России победа Кылычдароглу
В случае победы Кемаля Кылычдароглу отношения между Россией и Турцией поменяются, считает Сатановский.
«Кылычдароглу уже объявил, что ориентируется на США, Евросоюз, а Россия, по его словам, вмешивается в турецкие выборы. Как именно? Может быть, Петров и Боширов там находятся — это же, получается, легендарные люди, которые вмешиваются во всё в Англии, Америке. Слова Кылычдароглу — абсолютная калька с американских публикаций», — подчеркнул Сатановский.
Политолог напомнил, что программа оппозиционера предусматривает возвращение в Турции к парламентской республике, разворот на Запад, и всё это не может не сказаться на отношениях с Москвой. В целом Кылычдароглу и его политические и экономические концепции — это «темная лошадка», считает эксперт.
Сатановский полагает, что оппозиционный турецкий блок, собравшийся вместе ситуативно, со множеством разногласий, долго не продержится.
«Скорее всего, в случае его победы, оппозиционный блок, от которого он баллотируется, просто рассыплется», — предсказывает Сатановский.
«Как и вся светская оппозиция Турции, Кырычдароглу ориентирован на Запад, — напомнил Несмиян. — Россию он рассматривает через призму европейской политики, то есть Турция при нем будет придерживаться этих именно таких взглядов — на данном этапе, по крайней мере. К тому же, он пообещал еще понизить отношения с Дамаском, намереваясь вернуть на родину в короткие сроки четыре миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции».
По словам Несмияна, возвращение беженцев изменит ситуацию в Сирии, тем более что большинство мигрантов настроены оппозиционно к Асаду.
«Таким образом будет усилена сирийская оппозиция, которая находится на севере страны, — отмечает Несмиян. — Сирия станет перед угрозой второго круга гражданской войны, а это ударит сильно по интересам России и Ирана в Сирии».
По мнению Ниязбаева, последние заявления Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы вызвали замешательство у всех сторон. Теперь его более ранние заявления о том, что он хочет придерживаться баланса в отношения Анкары с Западом и РФ, вызывают опасения, что Кылычдароглу не будет совсем беспристрастным.
«Это может привести к охлаждению отношений, но лишь в том случае, если оппозиционный политик действительно откажется от баланса в отношениях с Москвой и Западом, — сказал Ниязбаев NEWS.ru. — Мы можем только наблюдать и надеяться, что его резкие слова — это популистская риторика, направленная вовне, к западным государствам».
Эксперт напомнил, что есть масштабные проекты сотрудничества России и Турции — АЭС «Аккую», газопроводные потоки, планы создать газовый хаб.
«Отказываться от этих проектов было бы глупо. Поэтому есть ожидания, что прагматизм возьмет свое и отношения испорчены не будут», — полагает Ниязбаев.
Возможны ли волнения в Турции после выборов
Известный российский тюрколог, пожелавший сохранить анонимность, заявил NEWS.ru, что «варианты антиконституционных шагов исключать нельзя».
«На них могут пойти как правительство, так и оппозиция. В случае победы оппозиции с небольшим перевесом некоторые эксперты предрекают возможность проправительственного государственного переворота. За правящую коалицию вступают достаточно много вооруженных группировок националистического и исламистского склада. В уличном противостоянии с оппозицией они наверняка одержат победу», — предположил эксперт.
Он напомнил, что у Эрдогана уже есть опыт мобилизации народа в свою поддержку в 2016 году в ходе попытки военного переворота, когда для созыва сторонников использовали громкоговорители на минаретах.
При этом, полагает тюрколог, возможности либерально-демократического майдана гораздо меньше. «Если он и состоится, то будет, скорее всего, стихийным, но бессмысленным, как и любой бунт», — считает эксперт.