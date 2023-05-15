Второй тур выборов в Турции: что даст России победа Эрдогана и Кылычдароглу

Фото: shutterstock.com

В Турции закончились самые непредсказуемые президентские выборы за всю историю республики. На кону стоит будущее не только Турции — итоги голосования отразятся на многих странах, поскольку Анкара играет заметную роль в мировой политике. После подсчёта 100% голосов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35%, его соперник лидер оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. NEWS.ru рассказывает, когда пройдет второй тур выборов в Турции и что будет означать для России победа каждого.

Когда пройдет второй тур выборов в Турции

Для победы в первом туре кандидат в президенты должен был набрать более 50% голосов. Поскольку этого не случилось, предстоит второй тур президентских выборов, он намечен на 28 мая. На этом этапе победитель будет выбран простым большинством.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке на президентских и парламентских выборах в Стамбуле

Что означает для мира победа одного из двух кандидатов

«Кылычдароглу, если победит, свернёт с „турецкого пути“ Эрдогана, он превратит страну в очередное безликое приложение к США», — сказал NEWS.ru президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По мнению завотделом истории Востока Института востоковедения РАН Александра Васильева, «если правительство Эрдогана стремилось к утверждению турецкого влияния в зонах конфликтов вблизи турецких границ, то политика оппозиции в случае её победы будет, по крайней мере на первых этапах, более осторожной и взвешенной».

«Кылычдароглу уже пообещал перезагрузить отношения с ЕС и НАТО, а также получить для граждан Турции возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны на срок до трех месяцев, — напоминает координатор Информационной программы ПИР-Центра Егор Чобанян в своей публикации на сайте Российского совета по международным делам. — С турецкой оппозицией всегда активно работали и продолжают работать американцы, чего нельзя сказать о России, которая по большей части выстраивала отношения с Эрдоганом».

Кто бы ни оказался у власти в Турции, этот политик будет вынужден править страной в условиях запущенных внутренних и мировых тенденций последних лет, отмечает Чобанян.

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press Кемаль Кылычдароглу (в центре), его жена Селви Кылычдароглу и мэр Анкары Мануср Явас

«США продолжают постепенно терять свои лидирующие позиции в мире, а многие их союзники проводят самостоятельную политику без оглядки на Вашингтон на фоне усиления роли Китая, Индии, Бразилии и др. Турция же со своими растущими амбициями и возможностями в регионе уже не является тем младшим партнёром Запада, который пытался всеми способами вступить в ЕС и угодить Соединённым Штатам, а будет продолжать искать своё место в складывающемся новом миропорядке», — полагает эксперт.

Что победа Эрдогана означает для России

Сатановский считает, что в случае победы Эрдогана отношения между Турцией и Россией изменений не претерпят.

«У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения. Эрдоган использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает. Политика его, конечно, диктуется в пользу Турции, что видно по проекту Организации тюркских государств, где он создал основу для некой новой Оттоманской порты», — говорит Сатановский.

По мнению политолога, специалиста по Ближнему Востоку Анатолия Несмияна, «у Эрдогана свои интересы, и пока Россия вписывается в эти интересы, он поддерживает отношения с Москвой».

Как полагает тюрколог и политолог, главред издания «МК-Турция» Яшар Ниязбаев, «при победе Эрдогана кардинальных изменений не должно быть»: «Есть налаженные отношения, понимание, что делать, умение общаться через МИД, Минобороны, спецслужбы».

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press Кемаль Кылычдароглу

Что означает для России победа Кылычдароглу

В случае победы Кемаля Кылычдароглу отношения между Россией и Турцией поменяются, считает Сатановский.

«Кылычдароглу уже объявил, что ориентируется на США, Евросоюз, а Россия, по его словам, вмешивается в турецкие выборы. Как именно? Может быть, Петров и Боширов там находятся — это же, получается, легендарные люди, которые вмешиваются во всё в Англии, Америке. Слова Кылычдароглу — абсолютная калька с американских публикаций», — подчеркнул Сатановский.

Политолог напомнил, что программа оппозиционера предусматривает возвращение в Турции к парламентской республике, разворот на Запад, и всё это не может не сказаться на отношениях с Москвой. В целом Кылычдароглу и его политические и экономические концепции — это «темная лошадка», считает эксперт.

Сатановский полагает, что оппозиционный турецкий блок, собравшийся вместе ситуативно, со множеством разногласий, долго не продержится.

«Скорее всего, в случае его победы, оппозиционный блок, от которого он баллотируется, просто рассыплется», — предсказывает Сатановский.

«Как и вся светская оппозиция Турции, Кырычдароглу ориентирован на Запад, — напомнил Несмиян. — Россию он рассматривает через призму европейской политики, то есть Турция при нем будет придерживаться этих именно таких взглядов — на данном этапе, по крайней мере. К тому же, он пообещал еще понизить отношения с Дамаском, намереваясь вернуть на родину в короткие сроки четыре миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции».

По словам Несмияна, возвращение беженцев изменит ситуацию в Сирии, тем более что большинство мигрантов настроены оппозиционно к Асаду.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Башар Асад

«Таким образом будет усилена сирийская оппозиция, которая находится на севере страны, — отмечает Несмиян. — Сирия станет перед угрозой второго круга гражданской войны, а это ударит сильно по интересам России и Ирана в Сирии».

По мнению Ниязбаева, последние заявления Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы вызвали замешательство у всех сторон. Теперь его более ранние заявления о том, что он хочет придерживаться баланса в отношения Анкары с Западом и РФ, вызывают опасения, что Кылычдароглу не будет совсем беспристрастным.

«Это может привести к охлаждению отношений, но лишь в том случае, если оппозиционный политик действительно откажется от баланса в отношениях с Москвой и Западом, — сказал Ниязбаев NEWS.ru. — Мы можем только наблюдать и надеяться, что его резкие слова — это популистская риторика, направленная вовне, к западным государствам».

Эксперт напомнил, что есть масштабные проекты сотрудничества России и Турции — АЭС «Аккую», газопроводные потоки, планы создать газовый хаб.

«Отказываться от этих проектов было бы глупо. Поэтому есть ожидания, что прагматизм возьмет свое и отношения испорчены не будут», — полагает Ниязбаев.

Возможны ли волнения в Турции после выборов

Известный российский тюрколог, пожелавший сохранить анонимность, заявил NEWS.ru, что «варианты антиконституционных шагов исключать нельзя».

«На них могут пойти как правительство, так и оппозиция. В случае победы оппозиции с небольшим перевесом некоторые эксперты предрекают возможность проправительственного государственного переворота. За правящую коалицию вступают достаточно много вооруженных группировок националистического и исламистского склада. В уличном противостоянии с оппозицией они наверняка одержат победу», — предположил эксперт.

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он напомнил, что у Эрдогана уже есть опыт мобилизации народа в свою поддержку в 2016 году в ходе попытки военного переворота, когда для созыва сторонников использовали громкоговорители на минаретах.

При этом, полагает тюрколог, возможности либерально-демократического майдана гораздо меньше. «Если он и состоится, то будет, скорее всего, стихийным, но бессмысленным, как и любой бунт», — считает эксперт.