Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед сторонниками в Стамбуле, заявил, что президентские выборы в стране завершены, сообщает агентство «Анадолу». Он сообщил, что победил во втором туре голосования. После этого Эрдоган спел перед собравшимися людьми победную песню.

Президент также заявил, что выборы стали праздником демократии, и поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет.

К вечеру 28 мая в Турции обработали более 90% бюллетеней после второго тура президентских выборов в стране. Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52%.

Сообщалось, что на центральную площадь Анкары Кызылай стали стягивать наряды полиции. Меры безопасности усилены на фоне подсчета в стране голосов второго тура президентских выборов.

Голосование во второго туре выборов в Турции завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Высший избирательный совет (центризбирком) Турции приступил к подсчету голосов.

На пост главы государства претендовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно. Экс-кандидат в президенты Турции из первого тура Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана.